У Путіна прокоментували "вербовку Савченко спецслужбами РФ"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "повною нісенітницею" версію про вербування Надії Савченко російськими спецслужбами під час її перебування у в'язниці на території РФ.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу "Мир 24", пише ТАСС.

"Це, напевно, версія британців, вони полюбляють озвучувати такі версії. Зрозуміло, що це повна нісенітниця. Савченко - це глибоко внутрішня справа України", - заявив Пєсков.

Він також поцікавився, чи буде прийнято "якусь заяву європейських лідерів з вимогою до Києва дати свободу Савченко".

Як відомо, 22 березня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Раніше Савченко заявила у суді, що якщо її залишать під вартою, то влаштує голодування.

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