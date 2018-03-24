У Путина прокомментировали "вербовку Савченко спецслужбами РФ"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Надежды Савченко российскими спецслужбами во время ее пребывания в тюрьме на территории РФ.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Мир 24", пишет ТАСС.

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - заявил Песков.

Он также поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Мнение о том, что Савченко была завербована российскими спецслужбами во время ее пребывания в российской тюрьме, 22 марта в эфире телеканала "1+1" высказал нардеп от БПП, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

"Убежден, что Савченко была завербована, когда была в тюрьме в РФ, наверное, ... к Надежде был найден подход и ее вернули", - заявил Винник и отметил, что Олега Сенцова не вернули до сих пор.

Как известно, 22 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение нардепу Надежде Савченко.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Савченко ввиде содержания под стражей на 59 суток до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Ранее Савченко заявила в суде, что если ее оставят под стражей, то она объявит голодовку.

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