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В РФ заявили, що у "вибори" Путіна втручалися з-за кордону, і в Україні теж

Неділя, 25 березня 2018, 21:06
В РФ заявили, що у вибори Путіна втручалися з-за кордону, і в Україні теж

Глава комісії Ради Федерації РФ Андрій Клімов заявив, що Рада Федерації має інформацію про численні спроби втручання у вибори президента Росії з-за кордону.

Як повідомляють РІА Новости, за словами голови комісії із захисту державного суверенітету, йдеться про заклики бойкотувати голосування, DDoS-атаки на інформаційні ресурси ЦВК та інформ-атаки. 

"Таких втручань ми нарахували близько десяти видів", - повідомив Клімов.

Він додав, що може надати "тисячі фактів розрізненого втручання".

"Перешкоди у проведенні голосування в Україні також можна вважати спробою вплинути на результат виборів", - заявив Клімов. За його словами, близько 65 тисяч росіян не змогли віддати свій голос через дії української влади.

Клімов повідомив, що 3 квітня комісія проведе круглий стіл за участю експертів, де проаналізує спроби втручання у російські вибори, а до початку травня верхня палата Радфеда РФ представить доповідь, де надасть факти, що свідчать про спроби втручання у вибори президента.

Раніше про "десятки хакерських атак" на портали відеотрансляції і ЦВК під час виборів заявляв глава "Ростелекома" Михайло Осієвський. Деталей про "атаки" він не повідомив.

Як відомо, 18 березня - у четверту річницю анексії Криму Росією - в РФ пройшли "вибори" президента. 

За даними ЦВК РФ, чинний президент РФ набрав 76,66% голосів. У ЦВК заявили про відсутність серйозних порушень під час голосування, а результат Путіна голова комісії назвала "рекордним".

Голосування, проведене на окупованому півострові, Україна та Захід не визнають, адже воно є незаконним. 

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявляв, що явка в Криму сфальсифікована, а з кримських татар лише 10% пішли на незаконні "вибори" – переважно "бюджетники".  

Український МЗС направляв ноту МЗС РФ у зв'язку з виборами президента РФ на території окупованого Криму, а глава МВС Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипустанов для участі у "виборах" президента РФ.

У день "виборів" на території України голосуванню росіян у консульствах РФ перешкоджали також представники націоналістичних рухів.

Теми: вибориРосіяПутін
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