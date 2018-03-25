В РФ заявили, что в "выборы" Путина вмешивались из-за рубежа, и в Украине тоже

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Воскресенье, 25 марта 2018, 21:06

Глава комиссии Совфеда РФ Андрей Климов заявил, что Совет Федерации располагает информацией о многочисленных попытках вмешательства в выборы президента России из-за рубежа.

Как сообщают РИА Новости, по словам главы комиссии по защите государственного суверенитета, речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК и информ-атаках. 

"Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов", - сообщил Климов. 

Он добавил, что может представить "тысячи фактов разрозненного вмешательства".

"Помехи в проведении голосования в Украине также можно считать попыткой повлиять на исход выборов", - заявли Климов. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли отдать свой голос из-за действий украинских властей.

Климов сообщил, что 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов, где проанализирует попытки вмешательства в российские выборы, а к началу мая верхняя палата Совфеда РФ представит доклад, в котором предъявит факты, свидетельствующие о попытках вмешательства в выборы президента. 

Ранее о "десятках хакерских атак" на порталы видеотрансляции и ЦИКа во время выборов заявлял глава "Ростелекома" Михаил Осеевский. Деталей об "атаках" он не сообщил. 

Как известно, 18 марта - в четвертую годовщину аннексии Крыма Россией - в РФ прошли выборы президента.

По данным ЦИК РФ, действующий президент РФ набрал 76,66% голосов. В ЦИК заявили об отсутствии серьезных нарушений во время голосования, а результат Путина глава комиссии назвала "рекордным".

Голосование, проведенное на оккупированном полуострове, Украина и Запад не признают, поскольку оно незаконно.

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что явка в Крыму сфальсифицирована, а из крымских татар только 10% пошли на незаконные "выборы" - преимущественно "бюджетники".

Украинский МИД направил ноту МИД РФ в связи с выборами президента РФ на территории оккупированного Крыма, а глава МВД Арсен Аваков заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипучреждений для участия в "выборах" президента РФ.

В день "выборов" на территории Украины голосованию россиян в консульствах РФ препятствовали также представители националистичских движений. 

 

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Темы: виборы Росcия Путин
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