В Міноборони РФ вже заявляють, що "Новичок" могли виробляти в США

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Неділя, 25 березня 2018, 23:55

У Росії є документи, що вказують на те, що в США велася розробка газу "Новичок".

З такою заявою в ефірі каналу "Росія 1" виступив начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони РФ Ігор Рибальченко, пише РІА Новости.

За його словами, російські фахівці виявили у спектральній бібліотеці національного бюро стандартів США відомості про фосфороорганічні речовини, яке мало  "сильну смертельну дію" ще у 1998 році.

"Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новичок", А234", - заявив Рибальченко.

Він зазначив, що з'єднання внесли до бази даних співробітники Центру хімічних досліджень і розробок армії США.

На думку Рибальченко, формули, опубліковані у книзі хіміка Віла Мирзаянова, який емігрував до США, дозволяють синтезувати подібне з'єднання "у будь-якій підготовленій лабораторії".

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Теми: Велика Британія Росія скандал США
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