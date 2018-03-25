Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Міноборони РФ вже заявляють, що "Новичок" могли виробляти в США

Неділя, 25 березня 2018, 23:55
В Міноборони РФ вже заявляють, що Новичок могли виробляти в США

У Росії є документи, що вказують на те, що в США велася розробка газу "Новичок".

З такою заявою в ефірі каналу "Росія 1" виступив начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони РФ Ігор Рибальченко, пише РІА Новости.

За його словами, російські фахівці виявили у спектральній бібліотеці національного бюро стандартів США відомості про фосфороорганічні речовини, які мали  "сильну смертельну дію" ще у 1998 році.

"Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новичок", А234", - заявив Рибальченко.

Він зазначив, що з'єднання внесли до бази даних співробітники Центру хімічних досліджень і розробок армії США.

На думку Рибальченко, формули, опубліковані у книзі хіміка Віла Мирзаянова, який емігрував до США, дозволяють синтезувати подібне з'єднання "у будь-якій підготовленій лабораторії".

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та  його доньки Юлії. 

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія. 

Великобританія вже вислала з країни 23 російських дипломатів. РФ у відповідь заявила, що таке рішення є "ворожим крокомабсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним". 

За даними Times, Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

У понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер. 

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосіяскандалСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Велика Британія
Британія дарує Україні 17 пожежних машин
Глава МЗС Британії застеріг Росію від провокацій на ЗАЕС
Розвідка Британії пояснила, для чого Росії окремий підрозділ Чорноморського флоту на Азові
Останні новини
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
Усі новини...
Реклама: