В Міноборони РФ вже заявляють, що "Новичок" могли виробляти в США

У Росії є документи, що вказують на те, що в США велася розробка газу "Новичок".

З такою заявою в ефірі каналу "Росія 1" виступив начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони РФ Ігор Рибальченко, пише РІА Новости.

За його словами, російські фахівці виявили у спектральній бібліотеці національного бюро стандартів США відомості про фосфороорганічні речовини, які мали "сильну смертельну дію" ще у 1998 році.

"Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новичок", А234", - заявив Рибальченко.

Він зазначив, що з'єднання внесли до бази даних співробітники Центру хімічних досліджень і розробок армії США.

На думку Рибальченко, формули, опубліковані у книзі хіміка Віла Мирзаянова, який емігрував до США, дозволяють синтезувати подібне з'єднання "у будь-якій підготовленій лабораторії".

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія.

Великобританія вже вислала з країни 23 російських дипломатів. РФ у відповідь заявила, що таке рішення є "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

За даними Times, Сполучені Штати і до 20 європейських країн готуються вислати російських дипломатів, пов'язаних з московськими шпигунськими мережами.

У понеділок з Москви буде відкликаний посол Євросоюзу в РФ Маркус Едерер.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".