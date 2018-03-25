В Минобороны РФ уже заявляют, что "Новичок" могли производить в США

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Воскресенье, 25 марта 2018, 23:55

У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа "Новичок".

С таким заявлением в эфире канала "Россия 1" выступил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, пишет РИА Новости.

По его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием" еще в 1998 году. 

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - заявил Рыбальченко. 

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США.

По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение "в любой подготовленной лаборатории".

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Темы: Великобритания Росcия скандал США
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