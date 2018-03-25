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В Минобороны РФ уже заявляют, что "Новичок" могли производить в США

Воскресенье, 25 марта 2018, 23:55
В Минобороны РФ уже заявляют, что Новичок могли производить в США

У России есть документы, указывающие на то, что в США велась разработка газа "Новичок".

С таким заявлением в эфире канала "Россия 1" выступил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны РФ Игорь Рыбальченко, пишет РИА Новости.

По его словам, российские специалисты обнаружили в спектральной библиотеке национального бюро стандартов США сведения о фосфороорганическом веществе, которое обладало "сильным смертельным действием" еще в 1998 году. 

"Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234", - заявил Рыбальченко. 

Он отметил, что соединение внесли в базу данных сотрудники Центра химических исследований и разработок армии США.

По мнению Рыбальченко, формулы, опубликованные в книге эмигрировавшего в США химика Вила Мирзаянова, позволят синтезировать подобное соединение "в любой подготовленной лаборатории".

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов. РФ в ответ заявила, что такое решение является "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

По данным Times,  Соединенные Штаты и до 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, связанных с московскими шпионскими сетями.

В понедельник из Москвы будет отозван посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер. 

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

Темы: ВеликобританияРосcияскандалСША
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