В "Укроборонпромі" кажуть, що вироблятимуть покращені "Оплоти" для ЗСУ

Контракт на постачання основних бойових танків "Оплот-Т" до Таїланду успішно завершено.

"Крайня партія бойових машин успішно витримала випробування у присутності замовників і ближчим часом буде направлена до країни дислокації", – заявив гендиректор ДК "Укроборонпром" Павло Букін після завершення випробувань.

За його словами, "контракт виконувався попри нечесну конкуренцію та військову агресію Росії". Букін подякував стратегічним партнерам із Таїланду за "мудре розуміння" проблем України.

Він зазначив, що реалізація "тайського контракту" дозволила Україні отримати валютні надходження до бюджету та завантажити виробничі потужності підприємств концерну.

"Із завершенням експортного контракту з Таїландом концерн налаштовується на виробництво танків для ЗСУ", – заявив Букін.

"БМ "Оплот", прийнятий на озброєння ще 2009 року, вимагає оновлення деяких комплектуючих. Адже за цей час з’явилися важливі технологічні інновації", – зазначив гендиректор "Укроборонпрому".

"Водночас Збройні сили та підприємства "Укроборонпрому" отримали досвід застосування військової техніки у зоні АТО. Ми готові інтегрувати в "Оплоти" для української армії технології, опрацьовані з урахуванням бойового досвіду. Ідеться про передове цифрове оснащення, зокрема, прицільний комплекс та систему управління вогнем", – додав він.

Букін заявив, що роботи зі створення нових "Оплотів" відбуваються у відповідності до дослідно-конструкторських робіт, які наразі узгоджують із Міноборони України.

Ці роботи передбачають і значну модернізацію Т-64, які експлуатуються в український армії, для уніфікації із "Оплотами".

За словами Букіна, досягнутий рівень оснащення буде у подальшому застосовано і для модернізації основних бойових танків Т-64. Така уніфікація значно зменшить вартість виробництва "Оплотів" та модернізації Т-64.

Роботи з виготовлення танків були виконанні ДП "Завод ім. Малишева", що входить до складу ДК "Укроборонпром".

Як відомо, влітку 2015 року Україна поновила поставки Таїланду танків нового покоління БМ "Оплот", припинені в 2014 році в умовах зовнішньої агресії.

Згодом чиновники пояснювали, що українській армії дорога сучасна техніка не по кишені – а за ці гроші для ЗСУ можна зробити більше озброєння.

У вересні 2017 року міністр оборони Степан Полторак заявив про рішення постачати танки "Оплот" до зони АТО, але в лютому 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко сказав, що українська армія ще близько року чекатиме на обіцяні новітні танки "Оплот".

Перед цим, 12 лютого, Роман Романов пішов у відставку з посади гендиректора ДП "Укроборонпром" – і на його місце прийшов Павло Букін, який раніше очолював "Укрспецекспорт".

За 2017 рік "Укроборонпром" відзвітував, що "Завод імені. В.О. Малишева" продав бойових машин на понад 3 мільярди гривень.

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