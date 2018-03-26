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В "Укроборонпроме" говорят, что будут делать улучшенные "Оплоты" для ВСУ

Понедельник, 26 марта 2018, 15:04

Контракт на поставку основных боевых танков "Оплот-Т" в Таиланд успешно завершен.

"Крайняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страны дислокации", – заявил гендиректор ГК "Укроборонпром" Павел Букин после завершения испытаний.

По его словам, "контракт выполнялся, несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России". Букин поблагодарил стратегических партнеров из Таиланда за "мудрое понимание" проблем Украины.

Он отметил, что реализация "тайского контракта" позволила Украине получить валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.

"С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ", – заявил Букин.



"БМ "Оплот", принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. Ведь за это время появились важные технологические инновации", – отметил гендиректор "Укроборонпрома".

"Вместе с тем Вооруженные силы и предприятия "Укроборонпрома" получили опыт применения военной техники в зоне АТО. Мы готовы интегрировать в "Оплот"для украинской армии технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовом цифровом оснащении, в частности, прицельном комплексе и системе управления огнем", – добавил он.

Букин заявил, что работы по созданию новых "Оплотов" ведутся в соответствии с опытно-конструкторскими работами, которые сейчас согласовывают с Минобороны Украины.

 

Эти работы предусматривают и значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с "Оплотами".

По словам Букина, достигнутый уровень оснащения будет в дальнейшем применен и для модернизации основных боевых танков Т-64. Такая унификация значительно уменьшит стоимость производства "Оплотов" и модернизации Т-64.

 

Работы по производству танков были выполнены ГП "Завод им. Малышева", который входит в состав ГК "Укроборонпром".

Как известно, летом 2015 года Украина возобновила поставки Таиланду танков нового поколения БМ "Оплот", прекращенные в 2014 году в условиях внешней агрессии.

Позже чиновники объясняли, что украинской армии дорогая современная техника не по карману – а за эти деньги для ВСУ можно сделать больше вооружения.

В сентябре 2017 года министр обороны Степан Полторак заявил о решении поставлять танки "Оплот" в зону АТО, но в феврале 2018 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сказал, что украинской армии еще около года ждать обещанные новые танки "Оплот".

Перед этим, 12 февраля, Роман Романов ушел в отставку с поста гендиректора ГП "Укроборонпром" – и на его место пришел Павел Букин, который ранее возглавлял "Укрспецэкспорт".

За 2017 год "Укроборонпром" отчитался, что "Завод имени. Малышева" продал боевых машин на более чем 3 миллиарда гривен.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: УкроборонпроморужиепроизводствоТаиланд
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