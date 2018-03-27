Головні новини дня – за 60 секунд

Заробітчани переказали з Польщі в Україну майже 4% ВВП, проблеми оновленого КПК, "Газпром" і "Нафтогаз" почали переговори про розірвання контрактів - новини, які обговорювали 27 березня.

Про заробітки у Польщі. Українські робітники в 2017 році перерахували з Польщі в Україну суму, яка дорівнює 3-4% українського валового внутрішнього продукту.

Про видворення російських дипломатів. Посольство РФ в Україні заявляє, що, вигнавши 13 російських дипломатів, Київ піддався на провокацію Лондона.

Крім того, 11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів. Список з 11 країн включає Австрію, Бельгію, Болгарію, Кіпр, Грецію, Ірландію, Люксембург, Мальту, Португалію, Словаччину та Словенію.

Про зміни до КПК. Через дію поправок нардепа Андрія Лозового в Кримінальному процесуальному кодексі суди катастрофічно не встигають видавати дозволи на поховання померлих. Так, аналіз діяльності слідчих підрозділів свідчить, що впродовж 10 днів по Україні судами розглянуто лише близько 60% клопотань про проведення експертиз, направлених слідчими Нацполіції.

Про "Газпром" та "Нафтогаз". "Газпром" і "Нафтогаз України" почали переговори про розірвання контрактів на поставку і транзит газу.

Крім того, "Газпром" ще раз повідомив "Нафтогаз", що буде оскаржувати рішення Стокгольмського арбітражу по транзитному контракту. Апеляція по цій справі буде подана до кінця березня.

Про розпродаж військової техніки. У Житомирській області поліція вийшла на схему розкрадання військової та іншої спеціальної техніки.

"Упродовж двох тижнів було проведено низку обшуків у Новоград-Волинському районі та вилучено майже 200 об’єктів, підготовлених до продажу. Серед виявленої техніки - БТРи, БМП, ЗІЛи, УРАЛи, ГАЗ, кунги, причепи, автоцистерни, автовишки, тягачі з лебідками та інша техніка, у т.ч. для транспортування людей по суходолу і на воді", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Про ZIK. В організації "Національні Дружини" заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб "захистити свободу слова".

Зазначається, що телеканал звернувся по допомогу до організації і від 27 березня Нацдружини "беруть на себе зобов’язання гарантувати представникам даного ЗМІ право на чесну роботу та повну безпеку".

Про Кемерово. Під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові загинула 41 дитина.

Про "Північний потік – 2". Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії ФРН видало дозвіл на будівництво і експлуатацію трубопроводу "Північний потік — 2" у виключній економічній зоні Німеччини в Балтійському морі.

Про Сбербанк. Комітет Національного банку ухвалив рішення відмовити в придбанні через АТ "Парітетбанк" (Білорусь) істотної участі в ПАТ "Сбербанк" (Київ) в розмірі 100% його статутного капіталу.

Про НАЗК. 28 березня на позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції обиратимуть нового голову НАЗК. Згідно із законодавством голова НАЗК обирається лише на один термін і не може претендувати на посаду повторно. Тому Наталія Корчак – не претендент.