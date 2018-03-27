Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 27 марта 2018, 21:08

Заробитчане перевели из Польши в Украину почти 4% ВВП, проблемы обновленного УПК, "Газпром" и "Нафтогаз" начали переговоры о расторжении контрактов – новости, которые обсуждали 27 марта.

О заработках в Польше. Украинские рабочие в 2017 году перечислили из Польши в Украину сумму, равную 3-4% украинского валового внутреннего продукта.

О высылке российских дипломатов. Посольство РФ в Украине заявляет, что, выдворив 13 российских дипломатов, Киев поддался на провокацию Лондона.

При этом, 11 стран ЕС до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, несколько, вероятно, все же примут соответствующие решения в ближайшие несколько дней. Список из 11 стран включает Австрию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Грецию, Ирландию, Люксембург, Мальту, Португалию, Словакию и Словению.

Об обновленном УПК. Из-за действия поправок нардепа Андрея Лозового в Уголовный процессуальный кодекс суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.

Так, анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено лишь около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции.

О "Газпроме" и "Нафтогазе". "Газпром" и "Нафтогаз Украины" начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа. Кроме того, "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Апелляция по этому делу будет подана до конца марта.

О распродаже военной техники. В Житомирской области полиция вышла на схему хищения военной и другой специальной техники.

"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъято почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди обнаруженной техники - БТРы, БМП, ЗИЛы, "Уралы", ГАЗы, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в т.ч. для транспортировки людей по суше и воде", - говорится в сообщении Нацполиции.

О ZIK. В организации "Национальные Дружины" заявили, что взяли под охрану телеканал ZIK, чтобы "защитить свободу слова".

Отмечается, что телеканал обратился за помощью к организации и с 27 марта Нацдружины "берут на себя обязательство гарантировать представителям данного СМИ право на честную работу и полную безопасность".

О Кемерово. При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погиб 41 ребенок.

О "Северном потоке – 2". Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море.

О Сбербанке. Комитет Национального банка принял решение отказать в приобретении через АО "Паритетбанк" (Беларусь) существенного участия в ПАО "Сбербанк" (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

О НАПК. 28 марта на внеочередном заседании Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции будут выбирать нового главу НАПК. Согласно законодательству председатель НАПК избирается только на один срок и не может претендовать на должность повторно. Поэтому Наталья Корчак – не претендент

Темы: ПольшаРосcиязаконодательствоГерманияСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Польша
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Перевозчиков предупредили о блокировании одного из крупнейших пунктов пропуска на границе с Польшей
В Польше разоблачили агентов РФ, которые собирались взрывать поезда с помощью для Украины – СМИ
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: