Порошенко затвердив положення про Сили спецоперацій

Президент Петро Порошенко затвердив положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Відповідний указ підписано 3 березня, повідомляє прес-служба президента.

Водночас текст положення не оприлюднюється.

"Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Збройні сили України" постановляю: Затвердити положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (додається, таємно)", - йдеться в указі.