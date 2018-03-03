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Порошенко затвердив положення про Сили спецоперацій

Субота, 3 березня 2018, 18:16

Президент Петро Порошенко затвердив положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Відповідний указ підписано 3 березня, повідомляє прес-служба президента.

Водночас текст положення не оприлюднюється.

"Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Збройні сили України" постановляю: Затвердити положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (додається, таємно)", - йдеться в указі.

Українська правда

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Теми: ПорошенкоЗбройні сили
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