Порошенко затвердив положення про Сили спецоперацій
Субота, 3 березня 2018, 18:16
Президент Петро Порошенко затвердив положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Відповідний указ підписано 3 березня, повідомляє прес-служба президента.
Водночас текст положення не оприлюднюється.
"Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Збройні сили України" постановляю: Затвердити положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України (додається, таємно)", - йдеться в указі.
Українська правда