Луценко підозрює "Український вибір" у намірі здійснити переворот в Україні

Партія "Український вибір", яку очолює кум президента РФ Віктор Медведчук, може бути мозковим центром глобального плану зі зміни, або усунення конституційного ладу в Україні.

Про це генеральний прокурор Юрій Луценко заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"У нас є запитання до діяльності "Українського вибору" як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України...", - розказав Луценко.

"Центром таких дій, за багатьма даними, може бути партія, яка називається "Український вибір", яку очолює пан Медведчук. І ми дійсно цим займаємось понад рік", - додав він.

Крім того, генпрокуратура вивчає причетність самого Медведчука до діяльності і Рубана, і Савченко та вивчає їхні ймовірні контакти.

При цьому Луценко додав до списку таких подій і штурм Жовтневого палацу прихильниками Міхеїла Саакашвілі в грудні 2017 року.

"Ми прекрасно розуміємо, що Рубан і Савченко, навіть якщо б їм вдалося завербувати цілий полк спецназу, не могли б діяти окремо від якогось більш глобального плану. І я особисто вважаю, що події по дестабілізації столичних вулиць під час перекриття центральних магістралей, спроб штурму Жовтневого палацу тощо, які демонстрували прихильники Саакашвілі, були частиною плану по дестабілізації", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що, на його думку, теракт в центрі столиці мав би потягнути за собою наступ російсько-терористичних військ.

"Те, що є якийсь глобальний план по зміні, усуненню конституційного ладу в Україні, я упевнений - існує. І ми шукаємо цей мозковий центр", - заявив Луценко.

Як повідомлялося, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

Луценко заявив, що Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти центр Києва.

Під час розгляду подання Луценко заявив, що до передачі зброї депутату Надії Савченко на окупованій території причетні російські військові. Їхні фото можна побачити тут.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

Савченко заявила, що не знайома з Медведчуком, але вдячна за те, що він допомагає у звільненні полонених.

Як відомо, на брифінгу 9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив про зв'язки Рубана з організацією Віктора Медведчука "Український вибір".

У Медведчука заявили, що у "справі Рубана" Служба безпеки України "цитує матеріали організації та дає їм своє трактування, яке не відповідає дійсності".

Сам Рубан у залі суду під час обрання йому запобіжного заходу заявив: "Немає більшого ворога, ніж Медведчук. Перестаньте мене з ним пов'язувати".

9 березня рішенням Шевченківськоо райсуду Києва Рубана було взято під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

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