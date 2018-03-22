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У Медведчука звинуватили Луценка в провокації через справу Савченко

Четвер, 22 березня 2018, 18:04

У громадському русі "Український вибір - Право народу" розцінюють як провокацію і маніпуляцію спробу пов'язати справу "Савченко-Рубана" з цим рухом і його лідером Віктором Медведчуком.

Про це йдеться у заяві на сайті руху.

"Маніпулятивна спроба влади провести зв'язок між Громадським рухом "Український вибір - Право народу" і справою "Савченко - Рубана" свідчить про те, що в Україні реалізується сценарій "партії війни", - йдеться в заяві.

Так у русі відреагували на слова генпрокурор Юрія Луценка, що затримання Рубана і подання на арешт Савченко – лише початок, а правоохоронці здогадуються, хто є їх "ляльководом".  

"Ми здогадуємося, хто цей ляльковод, бо чуємо тут гасла так званого "Українського вибору" (головою "Українського вибору" є політик, екс-нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук, - ред.). Ми щойно чули не один раз у промовах нардепа – суб’єкта мого подання – про збройний переворот на Майдані, про олігархів, про Порошенка, що розв’язав війну, – все це вже ми чули у Сімферополі, Луганську і Донецьку", - сказав генпрокурор.

У русі також заявили про політичний тиск, який "переслідує єдину мету: дискредитувати, усунути "Український вибір".

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дозволила арештувати Савченко. 

Пізніше слідчі СБУ затримали нардепа Надію Савченко прямо в приміщенні Верховної Ради.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

Луценко також заявив, що до передачі зброї Савченко на окупованій території причетні російські військові.

Читайте також: "Історія Рубана: проросійські підручники та зброя в меблях"

Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Українська правда
Теми: Савченко НадіяМедведчук
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