Луценко розповів, звідки планували розстріляти парламент

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що розстріляти центр міста нардеп Надія Савченко і Володимир Рубан планували з Труханового острова.

Про це він заявив з трибуни парламенту, представляючи подання ГПУ на зняття недоторканності з Савченко.

"Зловмисники планували встановити гранатомети на Трухановому острові або на баржі Дніпра і обстріляти центр Києва. Не прицільно. Хто при цьому постраждав би більше – депутати чи прості українці?", - сказав Луценко.

Він додав, що це був "теракт, направлений на повалення української держави".

За словами Луценка, з ОРДЛО Савченко і Рубан привезли кулемет "Утьос", що пробиває броньовані автомобілі, 11 автоматів і кулеметів, великокаліберну 12,7 гвинтівку "Топаз", яку виробляють тільки в "ДРН" і яка пробиває броню на великій відстані, і 260 патронів до неї.

"Два ручні протитанкові гранатомети РПГ-7В з 12 реактивними гранатами до них для ураження важкої броньованої техніки, у тому числі танків та особового складу в укриттях; РПГ-22 – прицільна дальність 250 м і 6 мін до них; 4 міномети калібру 120 мм – улюблена зброя терористів ДНР, б'є на 7 км, розліт елементів понад 200 м, кожен снаряд несе 4 кг вибухівки, і 3 снаряда пробивають стелю будь-якого будинку;

12 осколкових протипіхотних мін МОН-50 – дальність ураження 80 м, кожна містить 0,7 кг вибухівки; 60 гранат РГД-5 – радіус ураження 25 м – усе це мало створити хаос на вулицях", - підсумував Луценко.

Він нагадав, що за дзвінок про неправдиве мінування дають до 5 років ув’язнення.

"Для тих, хто нібито перевіряв пильність СБУ – перевірили, вона на місці, – передбачено найвищу міру покарання", - сказав Луценко.

У Раді показали відеодокази проти Савченко

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

22 березня регламентний комітет дав дозвіл на зняття недоторканності, затримання та арешт Савченко.

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