У комісії пояснили, як розглядатимуть скарги ГПУ щодо Холодницького

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має 2 місяці на розгляд дисциплінарних скарг про вчинення прокурором дисциплінарних проступків.

Про це "Українській правді" повідомив керівник відділу підготовки матеріалів щодо дисциплінарної відповідальності та звільнення прокурорів з посад Олексій Котелевський.

Він відмовився коментувати, чи надходили до його відділу скарги НАБУ і ГПУ щодо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, але розповів про саму процедуру розгляду дисциплінарної скарг.

"Скарги надходять до КДКП, до нас вони потрапляють у секретаріат, ми їх реєструємо в автоматизованій системі і через автоматизований розподіл скарга потрапляє до конкретного члена комісії. Він самостійно приймає рішення відкривати провадження, чи відмовляти", - розповів Котелевський.

Він додав, що за законом, член КДКП має 2 місяці на проведення перевірки за матеріалами скарги, після цього він виносить її на розгляд колегії комісії.

"Якщо член комісії з якихось причин не встигає провести перевірку за 2 місці, то продовжується ще, але не більше, ніж на 1 місяць. Тобто до 3 місяців. За результатами складається висновок, виноситься на засіданні комісії. Комісією колегіально приймається рішення (за скарго – ред.)", - пояснив Котелевський.

Він відмовився коментувати, як відбувається розгляд подання генпрокурора на звільнення особи з посади.

"Уся процедура прописана у законі про прокуратуру", - сказав Котелевський і порадив писати запит.

Як розповіли "Українській правді" у відділі організаційної та аналітичної роботи КДКП, розгляд дисциплінарного звільнення відбувається за звичайною процедурою і може тривати максимально 3 місяці, у випадку з просто звільненням – то процедура трохи інша (коротша), і рішення приймається швидше.

Там також уточнили, що на засіданні відбувається повний розгляд питання і обов’язково присутня особа, щодо якої виноситься рішення. Скаргу можуть розглядати за відсутності особи, щодо якої розглядається питання, тільки у випадку, якщо ця особа надасть письмову заяву зі згодою на розлад без неї.

У КДКП також пояснили, що на час розгляду дисциплінарної скарги комісія може відсторонити особу, щодо якої розглядають скаргу, від посади на прохання члена КДКП.

Член КДКП Анатолій Коваленко додав, що упродовж цих двох або трьох місяців, коли триває перевірка, скаржник і особа, на яку скаржаться, надають свої пояснення, також комісія запрошує певні документи з різних органів виконавчої влади, установ, підприємств щодо особи, на яку скаржаться.

Після того, як є висновок члена комісії, він виносить його на розгляд колегії комісії.

Людину, щодо якої надійшла скарга, повідомляють про засідання комісії не пізніше, ніж за 10 днів до засідання.

Рішення КДКП вступає в силу з моменту його проголошення. Але може бути оскаржене людиною, на яку скаржились, або скаржником у Вищій раді правосуддя або у Верховному суді.

У відділі організації діловодства повідомили, що документи на Холодницького до них не надходили, але не виключили, що вони можуть зайти 30 березня.

"Пошта до мене йде. Ще не зайшла. Очікую за годину", - сказала керівник відділу організації діловодства Людмила Шиш.

Речник ГПУ Андрій Лисенко повідомив, що і дисциплінарні скарги, і подання щодо Холодницького уже спрямовані до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

"Вони підписані і передані у цю комісію", - сказав Лисенко.

Згідно з законом про прокуратуру, рішення про звільнення прокурора Генеральної прокуратури з посади приймає генеральний прокурор.

Однак, як пояснив Лисенко, це відбувається тільки після висновку Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

"Вони обов’язково будуть вивчати докази (по скарзі – ред.). Докази їм будуть надаватися. Комісія має винести рішення. У разі оскарження, наприклад, звільнення, якраз будуть братися до уваги рішення цієї комісії ", - пояснив Лисенко.

Як відомо, керівник департаменту з розслідування особливо важливих справ ГПУ Володимир Гуцуляк заявив, що відомство уже півроку розслідує кримінальну справу, у якій фігурує керівник САП Назар Холодницький.

Також 30 березня стало відомо, що в рамках цього кримінального провадження за здобутими в ході слідства фактами ГПУ і НАБУ до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів направили дисциплінарні скарги про вчинення керівником САП Холодницьким дисциплінарних проступків.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко попросив Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Холодницького з посади керівника САП.

У березні з'ясувалося, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

Повідомлялося, що справу стосовно Холодницького веде Генпрокуратура із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького