Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров имеет 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарных проступков.

Об этом "Украинской правде" сообщил руководитель отдела подготовки материалов по дисциплинарной ответственности и увольнению прокуроров с должности Алексей Котелевский.

Он отказался комментировать, поступали ли в его отдел жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, но рассказал о самой процедуре рассмотрения дисциплинарной жалобы.

"Жалобы поступают в КДКП, к нам они попадают в секретариат, мы их регистрируем в автоматизированной системе и через автоматизированное распределение жалоба попадает к конкретному члену комиссии. Он самостоятельно принимает решение открывать производство, или отказывать", - рассказал Котелевский.

Он добавил, что по закону, член КДКП имеет 2 месяца на проведение проверки по материалам жалобы, после этого он выносит ее на рассмотрение коллегии комиссии.

"Если член комиссии по каким-то причинам не успевает провести проверку по 2 месте, то продлевается еще, но не более чем на 1 месяц. То есть до 3 месяцев. По результатам составляется заключение, выносится на заседании комиссии. Комиссией коллегиально принимается решение (по жалобам – ред.)", - пояснил Котелевский.

Он отказался комментировать, как происходит рассмотрение представления генпрокурора об увольнении лица с должности.

"Вся процедура прописана в законе о прокуратуре", - сказал Котелевский и посоветовал писать запрос.

Как рассказали "Украинской правде" в отделе организационной и аналитической работы КДКП, рассмотрение дисциплинарного увольнения происходит по обычной процедуре и может длиться максимально 3 месяца, в случае с просто увольнением – процедура несколько иная (короче), и решение принимается быстрее.

Там также уточнили, что на заседании проходит полное рассмотрение вопроса и обязательно присутствует лицо, в отношении которого выносится решение. Жалобу могут рассматривать в отсутствие лица, в отношении которого рассматривается вопрос, только в случае, если это лицо предоставит письменное заявление с согласием на рассмотрение без него.

В КДКП также пояснили, что на время рассмотрения дисциплинарной жалобы комиссия может отстранить лицо, в отношении которого рассматривают жалобу, от должности, от должности по просьбе члена КДКП.

Член КДКП Анатолий Коваленко добавил, что на протяжении двух или трех месяцев, когда идет проверка, жалобщик и лицо, на которое жалуются, предоставляют свои объяснения, также комиссия запрашивает определенные документы из различных органов исполнительной власти, учреждений, предприятий в отношении лица, на которое жалуются.

После того, как есть вывод члена комиссии, он выносит его на рассмотрение коллегии комиссии.

Человеку, в отношении которого поступила жалоба, сообщают о заседании комиссии не позднее, чем за 10 дней до заседания.

Решение КДКП вступает в силу с момента его провозглашения. Но может быть обжаловано человеком, на которого жаловались, или жалобщиком в Высшем совете правосудия или Верховном суде.

В отделе организации делопроизводства сообщили, что документы на Холодницкого к ним не поступали, но не исключили, что они могут зайти 30 марта.

"Почта ко мне идет. Еще не зашла. Ожидаю через час", - сказала руководитель отдела организации делопроизводства Людмила Шиш.

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что и дисциплинарные жалобы, и представления по Холодницкому уже направлены в Квалификационно-дисциплинарную комиссию.

"Они подписаны и переданы в эту комиссию", - сказал Лысенко.

Согласно закону о прокуратуре, решение об увольнении прокурора Генеральной прокуратуры с должности принимает генеральный прокурор.

Однако, как пояснил Лысенко, это происходит только после заключения Квалификационно-дисциплинарной комиссии.

"Они обязательно будут изучать доказательства (по жалобе – ред.). Доказательства им будут предоставляться. Комиссия должна вынести решение. В случае обжалования, например, увольнения, как раз будет приниматься во внимание решение этой комиссии", - пояснил Лысенко.

Как известно, руководитель Департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк заявил, что ведомство уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует руководитель САП Назар Холодницкий.



30 марта также стало известно, что в рамках этого уголовного производства НАБУ и ГПУ направили дисциплинарные жалобы о совершении руководителем САП Холодницким дисциплинарных проступков.

Позже генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Ранее сообщалось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".