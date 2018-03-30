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Холодницький: Відповім на кожне слово у звинуваченні

П'ятниця, 30 березня 2018, 16:36
Холодницький: Відповім на кожне слово у звинуваченні

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що буде наполягати на публічному розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів розгляду скарги щодо нього і пообіцяв прокоментувати "кожне слово" у звинуваченні.

Про це він сказав на брифінгу у п'ятницю.

За його словами, він дізнався про скаргу генпрокурора Юрія Луценка до КДКП з соцмережі Facebook.

"Керівники двох відомств синхронно направили скаргу про звільнення мене з посади. Я її ще не бачив і коментувати її суть поки не можу", - сказав Холодницький.

"Я буду наполягати на публічному розгляді цієї скарги і обіцяю відповісти кожне слово", - сказав керівник САП.

Він зазначив, що йому дивне бачення директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з приводу того, що відбувається у САП.

Холодницький зазначив, що ще не дочитав інтерв’ю Ситника, але "здивований з тих заяв", які озвучив директор НАБУ.

Головний антикорупційний прокурор продемонстрував заяву на звільнення і наголосив, що не тримається за посаду.

"У мене у сейфі є заява, яка була написана 2 грудня 2015 року, у перший день роботи. На ній немає підпису Генпрокурора та нема дати.  Це є своєрідним стимулом не триматися за крісло", - сказав Холодницький.

Він додав, що буде вимагати законних і справедливих результатів розслідування.

За його словами, всі звинувачення проти нього необгрунтовані, оскільки все що робив, це "вимагав достатньої доказової бази від колег" у тих справах, якими вони займалися.

"Проте у багатьох випадках, ховаючись за гучними іменами та затриманнями, колеги не думали про доказову базу", - заявив Холодницький.

Керівник САП зазначив, що саме через слабкі докази розслідування тривали місяцями і завершувались нічим.

Холодницький наголосив, що не збирається тікати.

Також він додав, що його захисники ще розберуться щодо законності прослушки у його кабінеті.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

В кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума. З’ясувалося, що справу стосовно Холодницького веде ГПУ із застосуванням обладнання НАБУ.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Водночас пізніше директор Антикорупційного бюро визнав співпрацю його відомства і ГПУ у справі проти керівника САП.

Холодницький застеріг, що записи, які приховано велися у його кабінеті, можуть бути використані для спекуляцій проти нього, але наголосив, що про його відставку не йдеться.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ХолодницькийАнтикорупційна прокуратураСитникНАБУ
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