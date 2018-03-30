Холодницкий: Отвечу на каждое слово в обвинении

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что будет настаивать на публичном рассмотрении Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров рассмотрения жалобы относительно него и пообещал прокомментировать "каждое слово" в обвинении.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу.

По его словам, он узнал о жалобе генпрокурора Юрия Луценко к КДКП из соцсети Facebook.

"Руководители двух ведомств синхронно направили жалобу об увольнении меня с должности. Я ее еще не видел и комментировать ее суть пока не могу", - сказал Холодницкий.

"Я буду настаивать на публичном рассмотрении этой жалобы и обещаю ответить на каждое слово", - сказал руководитель САП.

Он отметил, что его удивляет видение директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по поводу того, что происходит в САП.

Холодницкий отметил, что еще не дочитал интервью Ситника, но "удивлен теми заявлениям", которые озвучил директор НАБУ.

Главный антикоррупционный прокурор продемонстрировал заявление об увольнении и отметил, что не держится за должность.

"У меня в сейфе есть заявление, написанное 2 декабря 2015 года, в первый день работы. На нем нет подписи генпрокурора и нет даты. Это своеобразный стимул не держаться за кресло", - сказал Холодницкий.

Он добавил, что будет требовать законных и справедливых результатов расследования.

По его словам, все обвинения против него не обоснованы, поскольку все что делал, это "требовал достаточной доказательной базы от коллег" в тех делах, которыми они занимались.

"Однако во многих случаях, прячась за громкими именами и задержаниями, коллеги не думали о доказательной базе", - заявил Холодницкий.

Руководитель САП отметил, что именно из-за слабых доказательств расследования длились месяцами и заканчивались ничем.

Холодницкий подчеркнул, что не собирается бежать.

Также он добавил, что его защитники еще разберутся в законности прослушки в кабинете.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".