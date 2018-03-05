ЄС назвав головну умову надання Україні макрофінансової допомоги

Затвердження нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України буде залежати від прискорення реформ в країні.

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на своїй сторінці в Facebook.

"Важливо, що ЄС залишається з Україною, і підтримка триває. Звичайно, умовою підтримки є програма реформ в Україні, щоб нам вдалося взаємодіяти з Україною і прискорити реформи в Україні", - пояснив Домбровскіс.

Нагадаємо, 28 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко в листопаді 2017 року заявив про досягнення домовленості щодо нової програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 роки.

Раніше Мінфін оцінював обсяг нової програми в 1,8 млрд євро.

Це відповідає обсягу схваленої в 2015 році макрофінансової допомоги ЄС, термін якої закінчився в січні 2018 року.

В рамках старої програми Україна отримала два транші на загальну суму 1,2 млрд євро з передбачених 1,8 млрд євро.

Єврокомісія відмовила в наданні третього траншу, оскільки влада країни виконала тільки 17 з 21 попередніх умов.

Серед невиконаних умов, як розповідав речник представництва ЄС у Києві Давід Стулік, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка до Європейського союзу, запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій, створення кредитного реєстру в НБУ, який би зафіксував перелік кредитів, та реєстру власності компаній.

1 березня 2018 року президент Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків".

Економічна правда