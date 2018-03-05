ЄС назвав головну умову надання Україні макрофінансової допомоги
Затвердження нової програми макрофінансової допомоги Європейського Союзу для України буде залежати від прискорення реформ в країні.
Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на своїй сторінці в Facebook.
"Важливо, що ЄС залишається з Україною, і підтримка триває. Звичайно, умовою підтримки є програма реформ в Україні, щоб нам вдалося взаємодіяти з Україною і прискорити реформи в Україні", - пояснив Домбровскіс.
Нагадаємо, 28 лютого міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що Європейська комісія затвердила нову програму макрофінансової допомоги Україні.
Як повідомлялося, президент Петро Порошенко в листопаді 2017 року заявив про досягнення домовленості щодо нової програми макрофінансової допомоги ЄС Україні на 2018-2019 роки.
Раніше Мінфін оцінював обсяг нової програми в 1,8 млрд євро.
Це відповідає обсягу схваленої в 2015 році макрофінансової допомоги ЄС, термін якої закінчився в січні 2018 року.
В рамках старої програми Україна отримала два транші на загальну суму 1,2 млрд євро з передбачених 1,8 млрд євро.
Єврокомісія відмовила в наданні третього траншу, оскільки влада країни виконала тільки 17 з 21 попередніх умов.
Серед невиконаних умов, як розповідав речник представництва ЄС у Києві Давід Стулік, скасування мораторію на експорт лісу-кругляка до Європейського союзу, запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій, створення кредитного реєстру в НБУ, який би зафіксував перелік кредитів, та реєстру власності компаній.
1 березня 2018 року президент Порошенко підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків".