Зеркаль: РФ сприйняла програш "Газпрому" як ляпас від України

Росія сприйняла програш "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі як ляпас від української держави, тому й була зроблена емоційна заява щодо розриву контрактів.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV заявила заступник голови МЗС Олена Зеркаль, передає "Укрінформ".

"18 березня в Росії мають відбутися вибори. І програш "Газпрому" українській компанії сприймається як ляпас, тому відразу була дуже емоційна реакція", - підкреслила Зеркаль, коментуючи питання, чому "Газпром" саме зараз вирішив розірвати контракт щодо постачання і транзиту газу з "Нафтогазом".

За її словами, процедура нового арбітражу триватиме як мінімум до закінчення контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом".

"Навіть якщо зараз порахувати по часу, скільки буде тривати процедура нового арбітражу, то зрозуміло, що вона займе стільки часу, скільки займе до закінчення контракту, як мінімум", - наголосила заступник міністра.

Перед цим головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що компанія може піти на ще один судовий розгляд з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі - щодо зниження тарифної ставки.

Як відомо, НАК "Нафтогаз України" отримав від ПАТ "Газпром" повідомлення про намір звернутися в Стокгольмський арбітраж щодо розірвання або перегляду умов контрактів на поставку і транзит газу.

Раніше голова "Газпрому" Олексій Міллєр заявив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення в "Нафтогаз України" про розірвання контрактів на поставку і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.

Як повідомлялося, "Газпром" після рішення Cтокгольмського арбітражу не в свою користь заявив про ініціювання розірвання контрактів на поставку і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Більш детально про те, чим закінчився спор між двома енергетичними гігантами з урахуванням останнього і попередніх рішень, хто кому і скільки винен, читайте в матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом.