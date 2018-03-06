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НАБУ програло апеляцію щодо відсторонення Труханова

Вівторок, 6 березня 2018, 15:16

Апеляційний суд Києва відмовив детективам Національного антикорупційного бюро у задоволенні апеляційної скарги щодо відсторонення мера Одеси Геннадія Труханова від посади.

Про це йдеться у повідомленні суду.

Зазначається, що 6 березня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ київського Апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу щодо відсторонення Труханова, подану на ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду Києва від 27 лютого.

Так, у заяві сказано, що за результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Солом’янського райсуду залишено без змін, апеляційну скаргу прокурора – без задоволення.

Раніше повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва не відсторонив одеського міського голову Геннадія Труханова від посади.

Як відомо, 27 лютого суд розглядав клопотання прокуратури про відсторонення одеського мера від посади на час розслідування.

Прокурор САП Віталій Кравець після закінчення засідання повідомив журналістам, що прокуратура оскаржить рішення суду.

Розгляд цього клопотання суд розпочав ще 22 лютого, але тоді засідання було перенесено на 27 лютого через проблеми з комп’ютером і мікрофонами.

23 жовтня 2017 року співробітники Національного антикорупційного бюро після обшуку винесли з квартири мера Одеси Труханова два опечатаних пакети з документами.

13 лютого 2018 року у НАБУ підтвердили оголошення підозри Труханову й трьом посадовцям мерії Одеси за статтею про привласнення майна. На думку слідства, їхня злочинна схема завдала державі 185 млн грн збитків.

У 2016 році Одеська міська рада придбала приміщення колишнього заводу "Краян", переплативши, на думку слідства, в понад два рази.

14 лютого Труханова затримали в столичному аеропорту "Бориспіль",  хоча мер стверджував, що сам прийшов до НАБУ.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд арештувати Труханова з альтернативою застави в сумі 50 мільйонів гривень, але Солом'янський суд Києва відпустив Труханова на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення суду, але 26 лютого суд відхилив її.

Водночас, 26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Українська правда
Теми: НАБУТрухановОдесасуд
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