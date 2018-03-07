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У Києві ввели план "Сирена" через вибух машини біля "Лісової"

Середа, 7 березня 2018, 07:33

Через підрив машини гранатою біля київської станції "Лісова", який стався в ніч на 7 березня, поліція ввела план "Сирена".

Про це повідомляє столична поліція.

"Пізно ввечері до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро "Лісова", поруч із зупинкою громадського транспорту, вибухнув  автомобіль", – інформує поліція вранці.

На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група.

"Попередньо встановлено, що невідомий підірвав машину гранатою, внаслідок чого одного чоловіка з осколковим пораненням доставили в лікарню", – повідомляють правоохоронці.

На пошуки зловмисника орієнтовані всі патрульні наряди та оперативники столиці. Введено план "Сирена".

Встановлюються всі обставини злочину.

Раніше очевидці повідомляли, що на Броварському проспекті в напрямку виїзду з Києва після вибуху двох гранат спалахнув автомобіль Toyota Camry, а з місця події втекли двоє озброєних людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибухКиївкримінал
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