Стало відомо, хто очолить діалог про повернення Росії до ПАРЄ

В Раді Європи офіційно підтвердили, що президент її Парламентської асамблеї (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті залишить посаду, не чекаючи на завершення року.

Про це йдеться у юридичному коментарі, наданому зі Страсбурга на запит "Європейської правди"

Як повідомлялося, чинний голова ПАРЄ, соціаліст Мікеле Ніколетті зазнав несподіваної поразки на парламентських виборах в Італії. Після формування нової делегації італійського парламенту він втратить посаду члена ПАРЄ. Водночас, регламент асамблеї каже, що президент зберігає посаду до кінця року, виняток для такого розвитку подій напряму не передбачений.



Ситуація ускладнюється тим, що саме Ніколетті є ключовою особою у керівництві ПАРЄ, відповідальною за діалог з РФ щодо повернення російської делегації до роботи в асамблеї.

Поза тим, в секретаріаті ПАРЄ ухвалили рішення, що за правилами асамблеї президент має бути змінений вже ближчим часом.

"Після виборів до національного парламенту, члени національної делегації можуть працювати як члени ПАРЄ лиши доти, доки не буде сформована нова делегація, і цей процес має тривати не більше, ніж 6 місяців після дня виборів. Той самий принцип має застосовуватися до президента", йдеться в поясненні, що є в розпорядженні Європравди. В секретаріаті ПАРЄ також наголосили, що асамблею не може очолювати особа, яка не є її членом.

Це означає, що вже найближчим часом Мікеле Ніколетті має позачергово залишити посаду президента. Варто зауважити, що в історії ПАРЄ вже був випадок, коли президент Джофрей Фінсберг програв на британських виборах у 1992 році та достроково залишив посаду в асамблеї.

Тим часом, джерела ЄП кажуть, що вже є попередні домовленості, хто очолить діалог про повернення Росії до ПАРЄ.

Очікується, що НІколетті припинить виконувати обов'язки президента вже навесні. Після цього група соціалістів, якій за квотою належить посада президента, номінує в якості наступного президента швейцарську депутатку Ліліан Морі Паск’є, яка зараз очолює дану групу; вже у квітні її мають затвердити на цій посаді.

Морі Паск’є була у ПАРЄ доповідачкою з російського питання і неодноразово критикувала РФ за агресію проти України та звуження демократичних свобод всередині Росії. Свого часу вона була однією з авторок спільної заяви доповідачів ПАРЄ з вимогою до РФ про звільнення надії Савченко. Водночас, Ліліан Морі Паск’є виступає за збереження діалогу з РФ, в тому числі у рамках асамблеї. В разі, якщо її затвердять у якості президента, саме вона очолить спеціальний комітет, який домовляється про зняття політичних санкцій з російської делегації. Паск’є виступає за збереження діалогу з РФ, в тому числі у рамках асамблеї.

Європейська правда