Стало известно, кто будет вести диалог о возвращении России в ПАСЕ

В Совете Европы официально подтвердили, что президент Парламентской ассамблеи (ПАСЕ) Микеле Николетти покинет пост, не дожидаясь окончания года.

Об этом говорится в юридическом комментарии, предоставленном Страсбургом на запрос "Европейской правды".

Как сообщалось, действующий председатель ПАСЕ, социалист Микеле Николетти потерпел неожиданное поражение на парламентских выборах в Италии. После формирования новой делегации итальянского парламента он потеряет должность члена ПАСЕ. В то же время, регламент ассамблеи говорит, что президент сохраняет пост до конца года, исключение для такого развития событий напрямую не предусмотрено.

Ситуация осложняется тем, что именно Николетти является ключевым лицом в руководстве ПАСЕ, ответственным за диалог о возвращении российской делегации к работе в ассамблее.

Вместе с тем, в секретариате ПАСЕ приняли решение, что по правилам ассамблеи президент должен смениться уже в ближайшее время.

"После выборов национального парламента члены национальной делегации могут работать как члены ПАСЕ только до тех пор, пока не будет сформирована новая делегация, и этот процесс должен длиться не больше, чем 6 месяцев после дня выборов. Тот же принцип должен применяться к президенту", - говорится в объяснении, переданном Европравде. В секретариате ПАСЕ отметили, что ассамблею не может возглавлять тот, кто не является ее членом.

Это означает, что уже в ближайшее время Микеле Николетти должен покинуть пост президента. Стоит заметить, что в истории ПАСЕ уже был случай, когда президент Джофрей Финсберг проиграл на британских выборах в 1992 году и досрочно покинул должность в ассамблее.

Тем временем, источники ЕП говорят, что уже есть предварительные договоренности, кто возглавит диалог о возвращении России в ПАСЕ.

Ожидается, что Николетти прекратит исполнять обязанности президента уже весной. После этого группа социалистов, которой по квоте принадлежит должность президента, номинирует в качестве следующего президента швейцарского депутата Лилиан Мори Паскье, которая сейчас возглавляет данную группу; уже в апреле ее должны утвердить на этой должности.

Мори Паскье была в докладчицей ПАСЕ по российскому вопросу и неоднократно критиковала РФ за агрессию против Украины и сужение демократических свобод внутри России. В свое время она была одним из авторов совместного заявления докладчиков ПАСЕ с требованием к РФ об освобождении надежды Савченко.

В то же время, Лилиан Мори Паскье выступает за сохранение диалога с РФ, в том числе в рамках ассамблеи.

В случае, если ее утвердят ли в качестве президента, именно она возглавит специальный комитет, который договаривается о снятии политических санкций с российской делегации.

Паскье выступает за сохранение диалога с РФ, в том числе в рамках ассамблеи.

Европейская правда