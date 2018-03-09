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Угоду про ТТП підписано без участі США

П'ятниця, 9 березня 2018, 05:32

Міністри закордонних справ 11 держав Азії та Америки підписали угоду про транстихоокеанське торговому партнерство (ТТП).

Про це пише DW.com.

Документ, що отримав назву "Всеосяжна і прогресивна угода для транстихоокеанського партнерства", передбачає ліквідацію або зниження мит на промислові та сільськогосподарські товари у всьому блоці з 11 країн: Австралії, Брунеї, В'єтнамі, Канаді, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, Перу, Сінгапурі, Чилі та Японії.

Разом вони складають до 13,5 відсотків від світової економіки, в цілому в цих країнах проживають 480 млн людей.

"Нові і сучасні правила міжнародної торгівлі - саме те, що потрібно нашій країні, в той час як деякі країни схильні до протекціонізму. Хто б міг подумати, що ми підпишемо цю угоду не в США, а в Чилі", - написав у своєму Twitter міністр енергетики Чилі Андрес Ребольедо.

Переговори про транстихоокеанське партнерство тривали кілька років, колишній президент США Барак Обама активно виступав за створення цього союзу.

Однак новий глава Білого дому Дональд Трамп відразу після вступу на посаду оголосив про відмову Вашингтона брати участь в ТТП, оскільки вона, на думку Трампа, погано враховує американські інтереси і не відповідає політиці "Америка перш за все".

Замість участі в ТТП США взяли курс на двосторонні договори з кожною з країн-учасниць партнерства. Члени транстихоокеанського партнерства сподіваються, що в майбутньому США переглянуть свою політику і увійдуть в ТТП.

Теми: СШАторгівля
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