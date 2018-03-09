У Львові через "мінування" евакуювали вокзал

1538 переглядів
П'ятниця, 9 березня 2018, 21:03

У Львові через неправдиве повідомлення про замінування з залізничного вокзалу евакуювали людей.

Як повідомляє поліція Львівщини, о 17.04 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що головний залізничний вокзал у Львові заміновано.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано 360 осіб.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Теми: Львів
powered by lun.ua
По темі
У Львові від отруєння чадним газом загинули троє людей 8 березня 2018, 02:09
У Львові не зупинятимуть навчання в школах для економії газу – міськрада 2 березня 2018, 19:25
У Львові засудили 3 членів добробату "ОУН", обвинувачених у підготовці терактів 23 лютого 2018, 18:51
Усі новини
Головні новини
У колонії РФ українця Коломійця вдруге за 2 тижні відправили в ШІЗО
Путін "пояснив" втручання 13 росіян у вибори президента США
У США не мають сумнівів: до конфлікту на Донбасі призвели дії РФ
"Перемир'я" в АТО: загинув нацгвардієць, 1 військового поранено
Усі новини
їжа

Що готувати в березні: рецепти страв із сезонних продуктів

5 коміксів про материнство