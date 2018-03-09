У Львові через "мінування" евакуювали вокзал

У Львові через неправдиве повідомлення про замінування з залізничного вокзалу евакуювали людей.

Як повідомляє поліція Львівщини, о 17.04 до поліції надійшло повідомлення від аноніма про те, що головний залізничний вокзал у Львові заміновано.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог, слідчо-оперативна група та інші служби, які задіюються у таких випадках. Було евакуйовано 360 осіб.

Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про неправдиве замінування, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.