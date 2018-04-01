ОБСЄ за добу зафіксувала 110 вибухів на Донбасі

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Неділя, 1 квітня 2018, 05:23

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 29 березня по 19:30 31 березня зафіксувала 110 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 31 березня.

"СММ констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, однак кількість вибухів була меншою (приблизно 110 проти орієнтовно 245 відповідно)", - підкреслили спостерігачі.

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (при цьому не зафіксувавши жодного вибуху), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 35 вибухів", - повідомили в ОБСЄ.

30 березня у непідконтрольних урядові районах стріляли у напрямку трьох безпілотних літальних апаратів (БПЛА) СММ. Перебуваючи за 3 км на південний захід від центрального залізничного вокзалу в Донецьку команда Місії здійснила запуск міні-БПЛА.

Коли міні-БПЛА пролітав над цим районом, спостерігачі чули 3 постріли зі стрілецької зброї приблизно за 500 метрів на північний захід від своєї позиції. За оцінкою СММ, постріли були здійснені в напрямку БПЛА, який вдалося благополучно приземлити", - йдеться у звіті.

Теми: ОБСЄ Донбас
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