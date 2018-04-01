Глава фракції БПП витратив на навчання більше, ніж заробив

Доходи глави фракції "БПП" Артура Герасимова та його дружини у 2017 році виявилися нижчими, ніж задекларовані витрати, але при цьому стало менше готівкових коштів.



За даними, оприлюдненими в е-декларації нардепа, доходи сім'ї Герасимова минулоріч складалися з майже 247 тис. грн його заробітної плати та зарплати його дружини у сумі 54 тис. грн, пише Інтерфакс-Україна.



У розділі про витрати народний депутат зазначив плату за навчання в сумі 375 тис. грн.



За підсумками 2017 року політик задекларував готівкою 2,78 млн грн, 83 тис. доларів та 22 тис євро.



Відповідно до декларації за 2016 рік, у Герасимова було дещо більше готівкових коштів: 3,5 млн грн, 85 тис. доларів та 24 тис. євро. Про грошові активи у банках в декларації нардепа не повідомляється.



Як і раніше, у власності дружини Герасимова є дві квартири і два гаража у Києві. На нардепа оформленої нерухомості немає. У його власності - два легкових авто (BMW X5 і Range Rover), у дружини – Opel Vectra.



Також 31 березня нардеп повідомив про суттєву зміну майнового становища – дохід від відчуження рухомого майна (крім цінних паперів і корпоративних прав) у сумі 101 тис. грн. Ці зміни будуть відображені в декларації народного депутата за 2018 рік.