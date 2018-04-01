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СЦКК: Бойовики тричі обстрілювали безпілотники ОБСЄ, один збили

Неділя, 1 квітня 2018, 21:26

За три дні з початку дії "Великоднього перемир’я" бойовики тричі обстріляли безпілотники СММ ОБСЄ, один БПЛА було збито.  

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, про це заявляє українська сторона СЦКК.

"Ватажки бойовиків ОРДЛО третю добу поспіль порушують "перемир’я", активно застосовуючи при цьому стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ та безпілотникам ОБСЄ",  - йдеться у повідомленні.

Зокрема, обстріли по БПЛА велися під час проведення верифікаційних заходів відведення техніки та озброєння у районах, тимчасово непідконтрольних Україні.

"Поблизу н.п. Міусинськ, де бойовики облаштували "полігон", безпілотник ОБСЄ був збитий. В усіх випадках представники  ОБСЄ були вимушені залишити зазначені райони спостереження", - зазначили в СЦКК.

Однак спостерігачам ОБСЄ вдалося задокументувати переміщення у цьому районі колону техніки у складі 10 одиниць БМП та заходи підготовки підрозділів російсько-окупаційних військ.

"Ватажки ОРДЛО перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів, на яких покладене завдання із врегулювання конфлікту на сході України, та продовжують приховано зосереджувати техніку та озброєння, порушуючи Мінські домовленості", - заявляють в СЦКК. 

Українська правда
Теми: АТООБСЄДонбас
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