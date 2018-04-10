Прокуратура розслідує "неправдиві свідчення" Суса про ГПУ – адвокат

Генеральна прокуратура відкрила провадження щодо неправдивих свідчень екс-заступника керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитра Суса.

Про це адвокат Ігор Черезов написав на своїй сторінці Facebook.

За його словами, провадження відкрили через свідчення Суса про те, що звинувачення проти члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського – "від самого початку замовне і добре оплачене".

"Адже Сус Д. дав прямі свідчення про те, хто роздавав команди і платив гроші за виконання розпоряджень "САМОГО!" про "необхідність будь-яким способом збити Гречковського з дистанції", – написав адвокат.

В коментари "Українській правді" Черезов пояснив, що згідно з показаннями Суса, він вказував на Луценка як на замовника справи проти Гречківського.

Раніше в інтерв’ю УП Дмитро Сус розповів, що отримував вказівки від генпрокурора Юрія Луценка, яким чином розслідувати ті чи інші справи.

Екс-посадовець ГПУ також говорив, що бізнесмен Геннадій Буткевич "педалював питання по члену Вищої ради юстиції, по Гречківському", якого підозрюють у вимаганні коштів.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що на допиті в суді, Сус називав Буткевича замовником справи проти члена Гречківського та "ліпшим другом Луценка".

Як відомо, у серпні 2016 року відбулося зіткнення між співробітниками ГПУ та детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом.

В ГПУ заявили, що стеження було незаконним, у той час як НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду.

Також в НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх протягом багатьох годин. Ввечері сам Сус відвіз їх до будівлі НАБУ.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Суса підозрюють у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора.

Його затримали 25 липня в аеропорту "Бориспіль".

27 липня 2017 року Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці.

Національне антикорупційне бюро вже повідомило йому про підозру у вчиненні злочинів, кваліфікованих за ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

20 березня повідомлялось, що розслідування справи Суса завершено.

22 березня він вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

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