Прокуратура расследует "ложные показания" Суса о ГПУ – адвокат

Генеральная прокуратура открыла производство из-за ложных показаний экс-заместителя руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом адвокат Игорь Черезов написал на своей странице Facebook.

По его словам, производство открыли из-за свидетельств Суса о том, что обвинения против члена Высшего совета правосудия Павла Гречкивского – "изначально заказное и хорошо оплаченное".

"Ведь Сус Д. дал прямые показания о том, кто раздавал команды и платил деньги за выполнение распоряжений "САМОГО!" о "необходимости любым способом сбить Гречковского с дистанции", – написал адвокат.

В комментарии "Украинской правде" Черезов объяснил, что согласно показаниям Суса, он указывал на Буткевича как на заказчика дела против Гречкивского.

Ранее в интервью УП Дмитрий Сус рассказал, что получал указания от генпрокурора, каким образом расследовать те или иные дела.

Экс-чиновник ГПУ также говорил, что бизнесмен Геннадий Буткевич "педалировал вопрос по члену Высшего совета юстиции, по Гречкивскому", которого подозревают в вымогательстве денег.

Кроме того, СМИ сообщали, что на допросе в суде, Сус называл Буткевич заказчиком дела против Гречкивского и "лучшим другом Луценко".

Как известно, в августе 2016 года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что у них было решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

14 апреля 2017 года Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

Суса подозревают в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора.

Его задержали 25 июля в аэропорту "Борисполь".

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

Национальное антикоррупционное бюро уже сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

20 марта сообщалось, что расследование дела Суса завершено.

22 марта он вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

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