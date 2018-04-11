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Головні новини дня – за 60 секунд

Середа, 11 квітня 2018, 21:04

Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів в Сирії, в Луганській області 4 цивільних підірвалися в автомобілі, директора компанії "Трейд Коммодіті" оголосили в міжнародний розшук - новини, які обговорювали 11 квітня.

Про Трампа та Росію. Президент США Дональд Трамп закликав Росію приготуватися до ракетних ударів у Сирії.

"Росія обіцяє збивати всі і будь-які ракети, випущені по Сирії. Приготуйся, Росіє, бо вони на підході, гарні, нові і "розумні"! Не варто бути партнерами тварини, що вбиває свій народ газом і отримує з того задоволення", - написав Трамп.

Також Трамп вважає, що теперішні стосунки Америки і Росії найгірші за всю історію.

Про вибух авто. В Луганській області 4 цивільних підірвалися в автомобілі. Внаслідок наїзду автомобіля на невідомий вибуховий пристрій стався вибух, внаслідок якого загинули всі четверо осіб, що були в автомобілі. Автомобіль з родиною підірвався "на самісінькій лінії розмежування", так званому "нулі" в селі Піщане Станично-Луганського району. 

Про справу "Трейд Коммодіті". Директора компанії "Трейд Коммодіті" Вадима Майка та неформального керівника Володимира Гарькавого оголосили у міжнародний розшук.

Про справу Труханова. Фігуранти справи мера Одеси Геннадія Труханова, яких підозрюють у привласненні майна на 185 мільйонів гривень, домовлялися про зняття арешту з коштів за допомогою певних суддів.

Про транзит газу. Україну не влаштує транзит 10-15 мільярдів кубометрів газу в рік з 2020 року, як це пропонує російський "Газпром", оскільки прокачування такого малого об'єму було б економічно збитковим.

Про демократію. Вперше після Революції Гідності в Україні погіршились одразу кілька показників розвитку демократії. Зокрема, згідно з дослідженням, погіршився рівень незалежних ЗМІ (з  4.00 до 4.25) та громадянського суспільства (з 2,50 до 2,75).

Про пожежну безпеку. Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила вже 1319 об'єктів на предмет пожежної безпеки. Під час перевірок виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких більше 5 тисяч не усувалися протягом значного часу. Найгірший стан з виконанням приписів склався в Донецькій, Сумській та Тернопільській областях

Про авіакатастрофи. Алжирський військовий літак Іл-76 з понад 200 солдатами розбився поблизу військової бази Буфарік за 30 км від столиці країни.

Літак прямував до міста Бечан на південному заході країни. Катастрофа сталася через декілька хвилин після зльоту з військового аеродрому. Щонайменше 257 людей загинули.

Теми: ТрампРосіяавіагазСирія
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