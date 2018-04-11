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Главные новости дня – за 60 секунд

Среда, 11 апреля 2018, 21:04

Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии, в Луганской области 4 гражданских подорвались в автомобиле, директора компании "Трейд Коммодити" объявили в международный розыск – новости, которые обсуждали 11 апреля.

О Трампе и России. Президент США Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

"Россия обещает сбивать все и любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, потому что они на подходе, хорошие, новые и "умные"! Не стоит быть партнерами животного, убивающего свой народ газом и получающего от этого удовольствие", - написал Трамп.

Также Трамп считает, что нынешние отношения Америки и России худшие за всю историю.

О происшествиях. В Луганской области 4 гражданских подорвались в автомобиле. По предварительным данным установлено, что в результате наезда автомобиля на неизвестное взрывное устройство произошел взрыв, в результате которого погибли все четыре человека, находившиеся в автомобиле. Автомобиль с семьей подорвался "на самой линии разграничения", так называемом "нуле" в селе Песчаное Станично-Луганского района. 

О деле "Трейд Коммодити". Директора компании "Трейд Коммодити" Вадима Майка и ее неформального руководителя  Владимира Гарькавого объявили в международный розыск.

О деле Труханова. Фигуранты дела мэра Одессы Геннадия Труханова, которых подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, договаривались о снятии ареста с денежных средств с помощью определенных судей.

О транзите газа. Украину не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год с 2020 года, как это предлагает российский "Газпром", поскольку прокачка такого малого объема была бы экономически убыточной.

О демократии. Впервые после Революции Достоинства в Украине ухудшились сразу несколько показателей развития демократии.

В частности, согласно исследованию, ухудшился уровень независимых СМИ (с 4.00 до 4.25) и гражданского общества (с 2,50 до 2,75).

О пожарной безопасности. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила уже 1319 объектов на предмет пожарной безопасности. Во время проверок выявлено более 15 000 нарушений, из которых более 5000 не устранялись в течение значительного времени. Хуже всего обстоят с выполнением предписаний сложилось в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях

Об авиакатастрофах. Алжирский военный самолет Ил-76 с более 200 солдатами разбился около военной базы Буфарік за 30 км от столицы страны.

Самолет направлялся в город Бечан на юго-западе страны. Катастрофа произошла через несколько минут после взлета с военного аэродрома. По меньшей мере 257 людей погибли.

Темы: ТрампРосcияавиагазСирия
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