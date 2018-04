США розглядають 8 об'єктів для можливого удару в Сирії - ЗМІ

Військове командування США розглядає у якості можливих цілей для ударів у Сирії 8 об'єктів.

Про це повідомляє телеканал CNBC з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

За інформацією джерел CNBC, серед вказаних цілей - 2 сирійських аеродроми, 1 дослідницький центр і фабрика, яка потенційно має відношення до виробництва хімічної зброї.

Джерело також повідомило, що сирійське командування наразі перерозподіляє літаки ВПС Сирії по аеродромах, де базуються російські ВКС.

Таким чином, Сирія розраховує на те, що США не стануть завдавати ударів по російських об'єктах.

7 квітня у місті Дума, яке контролювали повстанці, здійснили масштабну хімічну атаку, внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей, а загалом постраждали понад 1000 людей.

У ніч на 12 квітня російський офіцер повідомив, що урядові війська Сирії нібито встановили контроль над містом Дума.

Президент США Дональд Трамп назвав хіматаку в Думі "варварським нападом". 11 квітня він заявив, що на територію Сирії прилетять американські "розумні" ракети (в оригіналі "they will be coming").

Проте згодом у Білому домі заявили, що силовий сценарій є не єдиним можливим варіантом реагування і що остаточне рішення президентом США ще не ухвалено.

Росія ж уже почала підготовку до можливих ударів по Сирії й нібито намагалася вивідати цілі американських сил.

Тим часом, Велика Британія привела в боєготовність літаки на кіпрській базі в Акротірі та пересунула підводні човни ближче до Сирії.

За даними ООН станом на вересень 2017 року, в ході громадянської війни війська президента Сирії Башара аль-Асада майже 30 разів застосовували хімічну зброю. Наприкінці лютого до лікарні потрапили більше 10 людей з ознаками отруєнняхлором.

Проте Росія 10 квітня заблокувала в Раді безпеки ООН проект резолюції США про створення нового механізму розслідування хіматак в Сирії.