Трамп подякував Британії та Франції за спільний удар по Сирії: Місію виконано

Президент США Дональд Трамп подякував союзникам - Великій Британії та Франції - за участь у спільній операції у Сирії та заявив, що "місію" виконано.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Твіттері 14 квітня.

"Чудово завданий удар минулої ночі! Дякую Франції і Об'єднаному Королівству за їхню мудрість і силу їхньої чудової армії. Не могло бути кращого результату. Місію виконано", - заявив Трамп.

Він додав, що пишається американським військом, яке скоро "стане найпрекраснішим, ніж колись мала Америка".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Хомсі у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб: крилаті ракети було спрямовано на військовий об'єкт в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

За даними сирійського державного телебачення, внаслідок авіаударів біля Хомсу поранень зазнали троє цивільних осіб.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

14 квітня на офіційному сайті МЗС Франції оприлюднили доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували у Думі хімічну зброю, що містить хлор.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.

Канцлер ФРН Ангела Меркель зазначила, що уряд Німеччини підтримує дії США, Великої Британії та Франції, які завдали ракетного удару по цілях у Сирії.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила упевненість, що ракетні удари по Сирії були як правильними, так і законними заходами проти сирійського уряду, а також що удари у Сирії стримають тих, хто використовує хімречовини на вулицях Британії.