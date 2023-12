Трамп подякував Британії та Франції за спільний удар по Сирії: Місію виконано

Президент США Дональд Трамп подякував союзникам - Великій Британії та Франції - за участь у спільній операції у Сирії та заявив, що "місію" виконано.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Твіттері 14 квітня.

"Чудово завданий удар минулої ночі! Дякую Франції і Об'єднаному Королівству за їхню мудрість і силу їхньої чудової армії. Не могло бути кращого результату. Місію виконано", - заявив Трамп.

Він додав, що пишається американським військом, яке скоро "стане найпрекраснішим, ніж колись мала Америка".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!