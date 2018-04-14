Трамп поблагодарил Британию и Францию за общий удар по Сирии: Миссия выполнена

Президент США Дональд Трамп поблагодарил союзников - Великобританию и Францию - за участие в совместной операции в Сирии и заявил, что "миссия" выполнена.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттере 14 апреля.

"Отлично исполненный удар прошлой ночью! Благодарю Францию и Объединенное Королевство за их мудрость и силу их прекрасной армии. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена", - заявил Трамп. Он добавил, что гордится американским войском, которое скоро "станет самым прекрасным, что когда-либо было у США".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

По данным французской разведки, сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии.