Трамп поблагодарил Британию и Францию за общий удар по Сирии: Миссия выполнена

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Суббота, 14 апреля 2018, 16:28

 Президент США Дональд Трамп поблагодарил союзников - Великобританию и Францию - за участие в совместной операции в Сирии и заявил, что "миссия" выполнена. 

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттере 14 апреля.

"Отлично исполненный удар прошлой ночью! Благодарю Францию и Объединенное Королевство за их мудрость и силу их прекрасной армии. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена", - заявил Трамп. Он добавил, что гордится американским войском, которое скоро "станет самым прекрасным, что когда-либо было у США". 

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Крылатые ракеты были направлены на военный объект в 15 милях к западу от Хомса, который, как полагают, является местом производства элементов химического оружия.

По данным сирийского государственного телевидения, в результате авиаударов возле Хомса ранения получили трое гражданских лиц. 

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

14 апреля на официальном сайте МИД Франции обнародовал доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

По данным французской разведки, сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что правительство Германии поддерживает действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли ракетный удар по целям в Сирии.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй выразила уверенность, что ракетные удары по Сирии были как правильными, так и законными мерами против сирийского правительства, а также что удар по Сирии сдержит тех, кто использует химвещества на улицах Британии. 

Украинская правда
Темы: Сирия Трамп США
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