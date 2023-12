Трамп поблагодарил Британию и Францию за общий удар по Сирии: Миссия выполнена

Президент США Дональд Трамп поблагодарил союзников - Великобританию и Францию - за участие в совместной операции в Сирии и заявил, что "миссия" выполнена.

Об этом он сообщил в своем микроблоге в Твиттере 14 апреля.

"Отлично исполненный удар прошлой ночью! Благодарю Францию и Объединенное Королевство за их мудрость и силу их прекрасной армии. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена", - заявил Трамп. Он добавил, что гордится американским войском, которое скоро "станет самым прекрасным, что когда-либо было у США".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close!