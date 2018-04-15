Асад підрахував: відновлення після удару обійдеться Сирії у $400 мільярдів

Обсяг необхідного фінансування на відновлення інфраструктури Сирії після авіаударів з боку США, Великобританії і Франції оцінюється у 400 млрд доларів, на відновлення піде до 15 років.

Як пише російський Інтерфакс, про це заявив президент Сирії Башар Асад на зустрічі з російськими депутатами.

"Президент Асад сказав, що буде потрібно близько 400 млрд доларів на відновлення інфраструктури Сирійської Арабської Республіки, на це піде, за його оцінками, від 10 до 15 років", - повідомив за підсумками зустрічі координатор групи Держдуми РФ зі зв'язків з парламентом Сирії Дмитро Саблін.

З його слів, Асад також заявив, що нанесені коаліцією авіаудари "допомогли сирійському народові перестати боятися країн НАТО".

"Він (Асад - ред.) звернув увагу на те, що Сирія продовжить свій незалежний і суверенний розвиток, незважаючи на повістку, нав'язувану Заходом", - додав Саблін.

Нагадаємо, США, Франція та Велика Британія завдали військових ударів по цілях у Сирії в ніч на 14 квітня у відповідь на застосування Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

У Пентагоні повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс у Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу м.Хомс.

У свою чергу в Міноборони РФ заявили, що під час удару союзниками було випущено понад 100 ракет, "більшість з яких вдалося перехопити", а сирійське державне агентство SANA заявило, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції, спеціалізувався на онкологічній медицині.

Згодом CNN оприлюднило супутникові знімки, надані компаніями DigitalGlobe і Planet.com, які підтверджують, що ракети США, Великобританії і Франції завдали серйозної шкоди об'єктам у Сирії 14 квітня.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Ввечері 14 квітня Рада Безпеки ООН відкинула проект резолюції, внесений Росією, про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Разом з тим МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.