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Асад подсчитал: восстановление после удара обойдется Сирии в $400 миллиардов

Воскресенье, 15 апреля 2018, 16:43
Асад подсчитал: восстановление после удара обойдется Сирии в $400 миллиардов

Объем необходимого финансирования на восстановление инфраструктуры Сирии после авиаударов со стороны США, Великобритании и Франции оценивается в 400 млрд долларов, на восстановление уйдет до 15 лет.

Как пишет российский Интерфакс, об этом заявил президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими депутатами.

"Президент Асад сказал, что потребуется около 400 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Сирийской Арабской Республики, на это уйдет, по его оценкам, от 10 до 15 лет", - сообщил по итогам встречи координатор группы Госдумы по связи с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

С его слов, Асад также заявил, что нанесенные коалицией авиаудары "помогли сирийскому народу перестать бояться страны НАТО". 

"Он (Асад - ред.) обратил внимание на то, что Сирия продолжит свое независимое и суверенное развитие, несмотря на повестку, навязываемую западом", - добавил Саблин. 

Напомним, США, Франция и Великобритания нанесли авиудары по целям в Сирии в ночь на 14 апреля в ответ на применение Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В Пентагоне сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи г.Хомс.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что во время удара союзниками было выпущено более 100 ракет, "большинство из которых удалось перехватить", а сирийское государственное агентство SANA заявило, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции, специализировался на онкологической медицине.

Позже CNN обнародовало спутниковые снимки, предоставленные компаниями DigitalGlobe и Planet.com, которые подтверждают: ракеты США, Великобритании и Франции нанесли серьезный ущерб объектам в Сирии 14 апреля.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Вечером 14 апреля Совбез ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

Темы: СирияСШАармия
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