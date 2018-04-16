Луценко: в "пленках Холодницкого" нет криминала

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в записях, сделанных в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, нет оснований для уголовного преследования.

Об этом Луценко сообщил на брифинге в понедельник.

"Их (записи – УП) анализировал как руководитель НАБУ господин Сытник, так и я как руководитель Генпрокуратуры. И он, и я, отдельно, в разные дни… пришли к выводу, что в них явно усматривается дисциплинарные нарушения", – пояснил генпрокурор.

По его словам, в записях не зафиксировано "никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий".

"И поэтому ни уголовного преследования в данный момент я не вижу", – отметил Луценко.

Кроме того, генпрокурор отметил, что дело Холодницкого находится сейчас не в его руках "и не в руках кого-либо в этой стране, она находится в руках членов КДКП (Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – УП)".

Как сообщалось, Луценко также рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и глава ГПУ.

Ранее генеральный прокурор заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоровруководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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