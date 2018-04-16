Холодницкий: Из отпуска вышел, почитаю жалобу и отвечу

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что уже вернулся из отпуска и в ближайшее время готов предоставить объяснения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

Об этом сообщает "Укринформ".

По его словам, он провел короткий отпуск на Львовщине и Тернопольщине, где посетил захоронения своих родственников.

Холодницкий отметил, что получил постановление о возбуждении в отношении него дисциплинарного производства лишь в понедельник, 16 апреля, хотя оно датировано 4 апреля.

"Завтра поеду знакомиться с жалобой и обязательно предоставлю все объяснения. Болеть, прятаться или иначе тянуть не буду", - сказал руководитель САП.

Он добавил, что сначала почитает, за что его "хотят уйти" и за два дня предоставит обоснованный ответ по каждому пункту.

Как сообщалось, Луценко также рассказал, что глава САП Назар Холодницкий ушел в отпуск, а его обязанности выполняют заместитель и глава ГПУ.

Ранее генеральный прокурор заявил, что не будет вмешиваться в ход дисциплинарного расследования в отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Позже стало известно, какие эпизоды вмешательства Холодницкого указаны в жалобе главы НАБУ Артема Сытника.

Впоследствии НАБУ опубликовало фрагменты записанных разговоровруководителя САП Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого" и "Шпионские игры-2. Луценко, Сытник и Холодницкий в открытой войне"

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