Гейлі: У Солсбері і Думі була використана "зброя терору"

Постпред США при ООН Ніккі Гейлі назвала останні два випадки застосування хімічної зброї у світі – у британському Солсбері і в сирійській Думі – використанням зброї террору.

Про це вона заявила під час засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".

"Дума та Солсбері – це лише два останніх випадки застосування хімічної зброї у всьому світі. Вони є нагадуванням для нас, що це – зброя терору. хімічна зброя не є вибірковою. Вона не має місця в цивілізованому світі", – підкреслила Гейлі.

"Минулого року це були Малайзія і Хан-Шейхун. Минулого місяця – Солсбері, минулого тижня – Дума. Якщо ми разом нічого не зробимо проти цієї смертельної тенденції, буде наступна атака. І вона може бути поруч з нами", – наголосила постпред США.

"США погоджуються з оцінкою Великої Британії, що РФ несе відповідальність за застосування хімічної зброї в Солсбері. Підтримка Вашингтона своїх британських друзів є непохитною", – підкреслила вона.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великої Британії та інших країн НАТО.

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

В ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу м.Хомс у відповідь на застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Удар було спрямовано на ймовірне місце виробництва елементів хімічної зброї.

Президент РФ Володимир Путін звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії і заявив, що РФ скликає екстрене засідання Радбезу ООН "для обговорення агресивних дій США та їх союзників".

Однак ввечері 14 квітня РБ ООН відкинув внесену Росією резолюцію про засудження удару по Сирії силами США, Великобританії і Франції.

Разом з тим МЗС Франції оприлюднило доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї у Думі 7 квітня. Звіт базується на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених відомостях, отриманих французькими службами.

В ЄС заявили, що готові розглянути нові санкції проти влади Сирії через застосування хімічної зброї.