Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Хейли: В Солсбери и Думе была применено "оружие террора"

Четверг, 19 апреля 2018, 07:20

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала последние два случая применения химического оружия в мире - в британском Солсбери и в сирийской Думе - применением оружия террора.

Об этом она заявила во время заседания Совбеза ООН, передает "Укринформ".

"Дума и Солсбери - это лишь два последних случая применения химического оружия во всем мире. Они являются напоминанием для нас, что это - оружие террора. Химическое оружие не является выборочным. Оно не имеет места в цивилизованном мире", - подчеркнула Хейли.

"В прошлом году это были Малайзия и Хан-Шейхун. В прошлом месяце - Солсбери, на прошлой неделе - Дума. Если мы вместе ничего не сделаем против этой смертельной тенденции, будет следующая атака. И она может быть рядом с нами", - подчеркнула постпред США.

"США согласны с оценкой Великобритании, что РФ несет ответственность за применение химического оружия в Солсбери. Поддержка Вашингтона своих британских друзей является непоколебимой", - отметила она.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции. 

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАРосcияООНСирияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
США
Посол США обратилась к украинцам на 500-й день вторжения России
Киев опасается, что неформальные переговоры США и РФ связаны с членством Украины в НАТО – СМИ
Не в городах и записывая локации: у Украины есть пять принципов использования кассетных боеприпасов
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: