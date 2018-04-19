Хейли: В Солсбери и Думе была применено "оружие террора"

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала последние два случая применения химического оружия в мире - в британском Солсбери и в сирийской Думе - применением оружия террора.

Об этом она заявила во время заседания Совбеза ООН, передает "Укринформ".

"Дума и Солсбери - это лишь два последних случая применения химического оружия во всем мире. Они являются напоминанием для нас, что это - оружие террора. Химическое оружие не является выборочным. Оно не имеет места в цивилизованном мире", - подчеркнула Хейли.

"В прошлом году это были Малайзия и Хан-Шейхун. В прошлом месяце - Солсбери, на прошлой неделе - Дума. Если мы вместе ничего не сделаем против этой смертельной тенденции, будет следующая атака. И она может быть рядом с нами", - подчеркнула постпред США.

"США согласны с оценкой Великобритании, что РФ несет ответственность за применение химического оружия в Солсбери. Поддержка Вашингтона своих британских друзей является непоколебимой", - отметила она.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по военному объекту недалеко от г.Хомс в Сирии в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц. Удар был направлен на возможное место производства элементов химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в усугублении гуманитарной катастрофу в Сирии и заявил, что РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН "для обсуждения агрессивных действий США и их союзников".

Однако вечером 14 апреля СБ ООН отклонил внесенную Россией резолюцию об осуждении удара по Сирии силами США, Великобритании и Франции.

Вместе с тем МИД Франции обнародовало доклад о предполагаемом применении химического оружия в Думе 7 апреля. Доклад основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

В ЕС заявили, что готовы рассмотреть новые санкции против властей Сирии из-за применения химического оружия.