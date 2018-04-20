РФ погрожує "жорсткою відповіддю" через екіпаж судна "Норд"

Росія вимагає, щоб українські прикордонники порушили національне законодавство і дозволили членам екіпажу затриманого риболовецького судна "Норд" виїхати в анексований Росією Крим без належних документів.

Про це йдеться в заяві МЗС Росії.

"Вимагаємо припинити знущатися над російськими громадянами і дати їм можливість, нарешті, безперешкодно повернутися додому, до своїх родин. Наше терпіння не безмежне. Ми залишаємо за собою право на жорсткі дії у відповідь", - заявили в російському дипломатичному відомстві.

"Насильницький примус до українського громадянства і неможливість вільно залишити Україну грубо порушує основоположні права людини, суперечить цивілізованим нормам міжнародних відносин", - стверджується в заяві.

Як повідомлялося, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстровано в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд", 2 квітня капітану рибальського судна "Норд" було оголошено про підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав запобіжний захід для Володимира Горбенка у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував всіх 9 членів команди.

Команда судна в ніч на 8 квітня намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка".

В ході перевірки на кордоні було встановлено, що члени команди судна "Норд", затриманого в Азовському морі, є громадянами України, які замість паспортних документів пред'явили посвідчення особи на повернення в РФ, тобто документи, які не дають права для перетину кордону.

Оскільки громадяни України не мали належних документів для перетину кордону, через держкордон їх не пропустили і повернули в тил України.

19 квітня рано-вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України в Білорусь, пред'явивши документи громадян Росії.

Пізніше прикордонники не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норд". Вони пред'явили на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх і склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України.

Як стало відомо, два члена команди судна, які зуміли виїхати, вже прибули до окупованого Криму.