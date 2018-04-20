РФ угрожает "жестким ответом" из-за экипажа судна "Норд"
Россия требует, чтобы украинские пограничники нарушили национальное законодательство и позволили членам экипажа задержанного рыболовецкого судна "Норд" выехать в аннексированный Россией Крым без надлежащих документов.
Об этом идет речь в заявлении МИД России.
"Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", - заявили в российском дипломатическом ведомстве.
"Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений", - утверждается в заявлении.
Как сообщалось, 25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ. Судно зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.
30 марта суд арестовал судно "Норд", 2 апреля капитану рыболовного судна "Норд" было объявлено о подозрении за "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
6 апреля Херсонский городской суд избрал меру пресечения для Владимира Горбенко в виде содержания подстражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен.
Также суд оштрафовал всех 9 членов команды.
Команда судна в ночь на 8 апреля пыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка".
В ходе проверки на границе было установлено, что члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, являются гражданами Украины, которые вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ, то есть документы, которые не дают права для пересечения границы.
Поскольку граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, через госграницу их не пропустили и вернули в тыл Украины.
19 апреля рано утром двое украинцев, членов команды судна "Норд" выехали из Украины в Беларусь, предъявив документы граждан России.
Позже пограничники не пустили на рейс из Киева в Минск других 7 членов экипажа "Норда". Они предъявили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, но пограничники изъяли их и составили протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины.
Как стало известно, два члена команды судна, которые сумели выехать, уже прибыли в оккупированный Крым.