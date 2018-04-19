Двоє моряків "Норда", які втекли з України, вже у Криму – ЗМІ

Двоє членів екіпажу судна "Норд", яким вдалося втекти з України, прибули до окупованого Криму.

Про це "ТАСС" повідомив їхній адвокат Олександр Руденко.

"Двоє членів екіпажу вже в Криму, вони прибули туди з Москви. У них все в порядку. Вони щасливі, що позбулися кошмарного періоду в своєму житті", - сказав він.

Решта сім членів екіпажу перебувають в Україні. За твердженнями адвоката, "у них вилучили безпідставно паспорти і немає документів, за якими можна залишити українську територію".

Як повідомлялося, у Держприкордонслужбі розповіли, що представники російського дипкорпусу вдалися до обману, щоб вивезти екіпаж судна "Норд", як громадян РФ, а не України.

19 квітня рано вранці двоє українців, членів команди судна "Норд" виїхали з України до Білорусі, пред'явивши документи громадян Росії.

Пізніше прикордонники не пустили на рейс з Києва до Мінська інших 7 членів екіпажу "Норда". Вони надали на прикордонний контроль аналогічні документи громадян РФ, але прикордонники вилучили їх та склали протоколи про чергову спробу незаконного порушення державного кордону України.

В ніч на 8 квітня команда судна "Норд" вже намагалася залишити територію України через автомобільний пункт пропуску "Гоптівка" у Харківській області. Вивезти їх за межі України намагалися представники Генерального консульства РФ під прикриттям свого імунітету, але не змогли.

25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушник "Норд" під прапором РФ. Судно зареєстроване в окупованому Росією Криму.

30 березня суд заарештував судно "Норд" . 2 квітня капітану "Норда" було оголошено підозру за "порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

6 квітня Херсонський міський суд обрав Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 35 тисяч 240 гривень.

Також суд оштрафував усіх 9 членів команди.

7 квітня представник компанії-судновласника сейнера Сергій Лєсков заявив, що членам екіпажу судна "Норд" не повернули російські паспорти, а наступного тижня вони мають з'явитися до СБУ у Херсоні в якості свідків у справі капітана.

За його словами, чоловіки після судового розгляду перебували у готелі у Маріуполі.