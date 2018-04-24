Полторак: За вибухи на військових складах покарали більше 40 осіб

За пожежі і вибухи на військових складах притягнули до відповідальності понад 40 осіб, серед них і генералів та полковників, а на самих сховищах боєприпасів посилили охорону.

Про це в інтерв’ю "ВВС" заявив міністр оборони Степан Полторак, відповідаючи на питання, чи когось покарали за пожежу в Калинівці.

"Механізм такий – після кожної такої події я відправляв групу інспекції з Військової служби правопорядку, досвідчених офіцерів. Вони розслідували передумови... По всіх подіях було покарано понад 40 людей. 80% з них – це старші та вищі офіцери: генерали, полковники. Когось з генералів звільнили", - сказав він.

Полторак не зміг назвати винного за вибухи у Калинівці, але відзначив, що за цим фактом покарали більше 10 осіб.

"Це (хто винен, – ред.) має сказати прокуратура, рішення суду поки що немає. По розслідуванню Міноборони, до відповідальності притягнуто більше десяти осіб", - сказав він.

За словами міністра, після Калинівки всі склади, бази і арсенали перевели на посилену охорону. Крім того, провели роботу з будівництва сховищ для боєприпасів.

"Щоб вирішити проблему, потрібно близько 10 мільярдів гривень. Напевно, таких грошей зараз немає. Але вже завершилося категорійне проектування всіх баз і арсеналів. З наступного тижня (23 квітня, – ред.) ми приступаємо до перемовин про початок будівництва на трьох основних базах підземних сховищ", - сказав Полторак.

Він пояснив, що там боєприпаси будуть зберігатися не тільки від диверсійних груп, але і від повітряного удару.

"Ця робота пріоритетна, на підтримання живучості баз у цьому році передбачено 500 мільйонів гривень", - сказав Полторак.

Лише у 2017 році в Україні сталося 3 пожежі на військових скалах.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.

22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.

26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

29 жовтня 2015 року вибухнули склади у місті Сватове на Луганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 цивільний. Головною версію одразу назвали "теракт". Однак у вироку суду загадки про теракт уже не було.