Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак: За вибухи на військових складах покарали більше 40 осіб

Вівторок, 24 квітня 2018, 12:05

За пожежі і вибухи на військових складах притягнули до відповідальності понад 40 осіб, серед них і генералів та полковників, а на самих сховищах боєприпасів посилили охорону.  

Про це в інтерв’ю "ВВС" заявив міністр оборони Степан Полторак, відповідаючи на питання, чи когось покарали за пожежу в Калинівці.

"Механізм такий – після кожної такої події я відправляв групу інспекції з Військової служби правопорядку, досвідчених офіцерів. Вони розслідували передумови... По всіх подіях було покарано понад 40 людей. 80% з них – це старші та вищі офіцери: генерали, полковники. Когось з генералів звільнили", - сказав він.

Полторак не зміг назвати винного за вибухи у Калинівці, але відзначив, що за цим фактом покарали більше 10 осіб.

"Це (хто винен, – ред.) має сказати прокуратура, рішення суду поки що немає. По розслідуванню Міноборони, до відповідальності притягнуто більше десяти осіб", - сказав він.

За словами міністра, після Калинівки всі склади, бази і арсенали перевели на посилену охорону. Крім того, провели роботу з будівництва сховищ для боєприпасів.

"Щоб вирішити проблему, потрібно близько 10 мільярдів гривень. Напевно, таких грошей зараз немає. Але вже завершилося категорійне проектування всіх баз і арсеналів. З наступного тижня (23 квітня, – ред.) ми приступаємо до перемовин про початок будівництва на трьох основних базах підземних сховищ", - сказав Полторак.

Він пояснив, що там боєприпаси будуть зберігатися не тільки від диверсійних груп, але і від повітряного удару.

"Ця робота пріоритетна, на підтримання живучості баз у цьому році передбачено 500 мільйонів гривень", - сказав Полторак.

Лише  у 2017 році в Україні сталося 3 пожежі на військових скалах.

У ніч на 23 березня почалися вибухи на складах військової частини А1352, що поблизу міста Балаклія Харківської області. Пожежу гасили декілька днів. Причиною називали диверсію і безпілотник.

22 вересня горів склад військової техніки поблизу Новоянисоля Донецької області. Причиною пожежі вважають підпал.

26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

29 жовтня 2015 року вибухнули склади у місті Сватове на Луганщині. Тоді загинули 4 військових та 1 цивільний. Головною версію одразу назвали "теракт". Однак у вироку суду загадки про теракт уже не було.

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониарміяПолторак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Міноборони
Голова Міноборони Польщі пережив вотум недовіри через падіння ракети
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Останні новини
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:11
Зеленський розповів про "дружню й відверту" розмову із сенаторами США
Усі новини...
Реклама: