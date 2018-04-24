Полторак: За взрывы на военных складах наказали больше 40 человек

За пожары и взрывы на военных складах привлекли к ответственности более 40 человек, среди них генералов и полковников, а на самих хранилищах боеприпасов усилили охрану.

Об этом в интервью "ВВС" заявил министр обороны Степан Полторак, отвечая на вопрос, наказали ли кого-то за пожар в Калиновке.

"Механизм такой – после каждого такого события я отправлял группу инспекции с Военной службы правопорядка, опытных офицеров. Они расследовали предпосылки... По всем событиям были наказаны более 40 человек. 80% из них – это старшие и высшие офицеры: генералы, полковники. Кого-то из генералов уволили", - сказал он.

Полторак не смог назвать виновного за взрывы в Калиновке, но отметил, что по данному факту наказаны более 10 человек.

"Это (кто виноват, – ред.) должна сказать прокуратура, решения суда пока нет. По расследованию Минобороны, к ответственности привлечено более десяти человек", - сказал он.

По словам министра, после Калиновки все склады, базы и арсеналы перевели на усиленную охрану. Кроме того, провели работу по строительству хранилищ для боеприпасов.

"Чтобы решить проблему, нужно около 10 миллиардов гривен. Наверное, таких денег сейчас нет. Но уже завершилось категорийное проектирование всех баз и арсеналов. Со следующей недели (23 апреля, – ред.) мы приступаем к переговорам о начале строительства на трех основных базах подземных хранилищ", - сказал Полторак.

Он пояснил, что там боеприпасы будут охраняться не только от диверсионных групп, но и от воздушного удара.

"Эта работа приоритетна, на поддержание живучести баз в этом году предусмотрено 500 миллионов гривен", - сказал Полторак.

Только в 2017 году в Украине произошло 3 пожара на военных скалах.

23 марта 2017 года начались взрывы на складах воинской части А1352 вблизи города Балаклея Харьковской области. Пожар тушили несколько дней. Причиной называли диверсию и беспилотник.

22 сентября горел склад военной техники вблизи Новоянисоля Донецкой области. Причиной пожара считают поджог.

26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Следователи отрабатывали 4 основных версии детонации боеприпасов на территории арсенала, одна из них - диверсия.

29 октября 2015 года взорвались склады в городе Сватово Луганской области. Тогда погибли 4 военных и 1 гражданский. Главной версией сразу назвали "теракт", но в приговоре суда по этому делу уже не было ни слова о теракте.