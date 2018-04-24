Головні новини дня – за 60 секунд

НАБУ перевіряє причетність Труханова до злочинної банди, "Мотор Січ" звинувачують в підготовці до диверсії, вихователя дитячого табору "Вікторія" заарештували на 3 роки - новини, які обговорювали 24 квітня.

Про Труханова. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.

Про "Мотор Січ". Служба безпеки України у вівторок провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії. За наявними у СБУ даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології.

Почесний президент АТ Мотор Січ, народний депутат В'ячеслав Богуслаєв порівняв обшуки на підприємстві з рейдерським захопленням. За його словами, завод звинуватили в диверсії, але підприємство займається законною діяльністю, готове надавати і надає всю інформацію.

Про справу о пожежі в "Вікторії". Виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Про загибель ветеранів АТО. Більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

Про ОРДЛО. Парламентська асамблея Ради Європи змінила формулювання резолюції з фразою про окупацію ОРДЛО Російською Федерацією, та визнала "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Про українське громадянство. Жителів окупованого Криму не будуть позбавляти українського громадянства, якщо вони брали участь у виборах інших країн, служили у російських збройних силах чи в лавах бойовиків на Донбасі або отримали російський паспорт не з власної волі.

Про хакерів. Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України www.mev.gov.ua заблокували невідомі, які тепер вимагають за його повернення до нормальної роботи викуп у біткоїнах.

Про Київенерго. Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" до 31 липня 2018 року.

Про Вірменію. Президент Вірменії Армен Саркісян e понеділок увечері підписав указ про відставку уряду країни. Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.