Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини дня – за 60 секунд

Вівторок, 24 квітня 2018, 21:04

НАБУ перевіряє причетність Труханова до злочинної банди, "Мотор Січ" звинувачують в підготовці до диверсії, вихователя дитячого табору "Вікторія" заарештували на 3 роки - новини, які обговорювали 24 квітня.

Про Труханова. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.

Про "Мотор Січ". Служба безпеки України у вівторок провела обшуки у компанії "Мотор Січ" у зв'язку з підозрою у підготовці до диверсії. За наявними у СБУ даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології.

Почесний президент АТ Мотор Січ, народний депутат В'ячеслав Богуслаєв порівняв обшуки на підприємстві з рейдерським захопленням. За його словами, завод звинуватили в диверсії, але підприємство займається законною діяльністю, готове надавати і надає всю інформацію.

Про справу о пожежі в "Вікторії". Виховательку дитячого табору "Вікторія", Наталію Цокур (Янчук), яка відповідала за пожежну безпеку в установі, арештували строком на три роки з відтермінуванням на два роки.

Про загибель ветеранів АТО. Більше ніж 1 тисяча осіб, які брали участь в антитерористичній операції на сході України, наклали на себе руки.

Про ОРДЛО. Парламентська асамблея Ради Європи змінила формулювання резолюції з фразою про окупацію ОРДЛО Російською Федерацією, та визнала "фактичне управління" цих територій з боку РФ.

Про українське громадянство. Жителів окупованого Криму не будуть позбавляти українського громадянства, якщо вони брали участь у виборах інших країн, служили у російських збройних силах чи в лавах бойовиків на Донбасі або отримали російський паспорт не з власної волі.

Про хакерів. Сайт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України www.mev.gov.ua заблокували невідомі, які тепер вимагають за його повернення до нормальної роботи викуп у біткоїнах.

Про Київенерго. Київська міська рада прийняла рішення про продовження договору з ПАТ "Київенерго" в частині використання ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювального заводу "Енергія" до 31 липня 2018 року.

Про Вірменію. Президент Вірменії Армен Саркісян e понеділок увечері підписав указ про відставку уряду країни. Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів.

Теми: ТрухановОдесасудОРДЛОхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
Труханов
Труханов вийшов із СІЗО: внесли заставу
Кличко заступився за Труханова, але заставу вносити не збирається
Справа "Краяна": заступнику Труханова суд призначив заставу у 5,3 мільйона
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: