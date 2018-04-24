САП і НАБУ перевіряють причетність Труханова до злочинної банди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевіряє інформацію щодо причетності мера Одеси Геннадія Труханова до злочинного угрупування, незаконного збагачення і володіння елітною нерухомістю у Лондоні, про що раніше повідомляли у ЗМІ.

Про це "Українській правді" розповів прокурор Валентин Мусіяка.

"І я як прокурор, і детективи ознайомилися з матеріалами журналістського розслідування. Безумовно вони опрацьовуються і в межах компетенції будуть перевірені в рамках досудового розслідування кримінальної справи", - сказав прокурор.

За його словами, до авторів розслідувань вже направлені запити щодо надання відповідних першоджерел чи інших матеріалів, які стали приводом для розслідування і публікації.

"Наразі вживаються заходи для перевірки цих фактів у належний процесуальний спосіб. За результатами тоді вже буде прийняте відповідне процесуальне рішення щодо вказаного майна", - сказав Мусіяка.

"У разі, якщо будуть підтверджені факти, що майно належить саме підозрюваному, то будуть вжиті заходи , передбачені статтею 170 КПК (Накладення арешту на майно)".

Також він додав, що якщо будуть підстави вважати, що були факти незаконного збагачення чи вчинення інших злочинів, то будуть прийматися рішення і по ним.

У свою чергу у Національному антикорупційному бюро також підтвердили, що детективи вивчають опубліковані матеріали щодо нібито наявності у мера Одеси нерухомості у Великій Британії і 24 квітня звернулися до авторів з проханням надати будь-яку додаткову інформацію для подальшого вивчення.

Раніше ВВС з посиланням на документи The Paradise Papers опублікували розслідування ,у якому зазначається, що мер Одеси Геннадій Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у чотирьох офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

За інформацією журналістів, Труханов належав до злочинного угруповання з Одеси, члени якого заробляли гроші на нафтовій промисловості.

Крім того у розслідуванні "Слідства.Інфо" та OCCRP повідомлялося, що сім'ї мера Одеси Геннадія Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

Як повідомлялося, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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