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Главные новости дня – за 60 секунд

Вторник, 24 апреля 2018, 21:04

НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной банде, "Мотор Сич" обвиняют в подготовке к диверсии, воспитателя детского лагеря "Виктория" арестовали на 3 года – новости, которые обсуждали 24 апреля.

О Труханове. Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне, о чем ранее сообщали в СМИ.

О "Мотор Сичи". Служба безопасности Украины во вторник провела обыски у компании "Мотор Сич" в связи с подозрением в подготовке к диверсии. По имеющимся у СБУ данным, представители иностранной компании строят современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии.

Почетный президент АО Мотор Сич, народный депутат Вячеслав Богуслаев сравнил обыски на предприятии с рейдерским захватом. По его словам, завод обвинили в диверсии, но предприятие занимается законной деятельностью, готово предоставлять и предоставляет всю информацию.

О деле о пожаре в "Виктории". Воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.

О смертях ветеранов АТО. Больше 1000 человек, принимавших участие в антитеррористической операции на востоке Украины, покончили с собой.

Об ОРДЛО. Парламентская ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации ОРДЛО Российской Федерацией, и признала "фактическое управление" этих территорий со стороны РФ.

Об украинском гражданстве. Жителей оккупированного Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они участвовали в выборах других стран, служили в российских вооруженных силах или в рядах боевиков на Донбассе или получили российский паспорт не по своей воле.

О хакерах. Сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины www.mev.gov.ua заблокировали неизвестные, которые теперь требуют за его возвращение к нормальной работе выкуп в биткоинах.

О Киевэнерго. Киевский городской совет принял решение о продлении договора с ПАО "Киевэнерго" в части использования ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия" до 31 июля 2018 года.

Об Армении. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник вечером подписал указ об отставке правительства страны. Лидер протестного движения депутат Никол Пашинян объявил, что будет добиваться формирования временного правительства и внеочередных выборов.

Темы: ТрухановОдессасудОРДЛОхакеры
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